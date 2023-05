Szarvas Péter polgármester az utóbbi húsz év legszínvonalasabb bajnokságának nevezte az ideit, melyben a Swietelsky-Békéscsaba a 2. helyen végzett, amit sikerként kell elkönyvelni.

– Komoly öröm, hogy a csapat a bajnokság mellett a Magyar Kupában is ezüstérmes lett, kiemelkedő nemzetközi eredményként pedig a Közép-európai Liga-győztese lett, amely változatlanul a város élcsapata – sorolta az eredményeket Szarvas Péter. – Az is öröm, hogy az Európa-bajnokságra készülő válogatottba a BRSE négy játékost is delegált. A városházáról úgy látjuk, hogy most is legprofibb menedzsmenttel és szervezettséggel dolgozó egyesületről van szó. Azért fontos ezt kihangsúlyozni, mert főleg a felnőttcsapat működésére az önkormányzat komoly összeggel járul hozzá, ami az eredményeket látva jól hasznosult. Az is öröm, hogy a mérkőzések látogatottsága nőtt, a szurkoló figyelme nem lankadt.

A városvezető elmondta azt is, hogy a bajnoki döntőben szorosabb küzdelemre számított és hogy ez miért nem így alakult, kívülről nehéz megítélni. Figyelik az utánpótlás korosztályokat és izgulnak is azért, hogy miként zárják a bajnokságokat.

– Az érdemek és az erények a régiek. A BRSE a magyar csapatsport egén olyan kiemelkedő minta, amire nagyon sokan büszkék lennének határon innen és azon túl. A klub vezetésének munkássága messze túlnő a vármegye határain – folytatta a méltatást a polgármester. – Legfrissebben a júliusi U17-es Európa-bajnokság békéscsabai csoportküzdelmeit köszönhetjük a BRSE munkájának. A BRSE idei évéhez nemcsak a felnőttcsapatét kell hozzátenni, hanem azt is, hogy az egész magyar női röplabdázásban őrzi kedvező megítélését. Ezért tisztelettel köszönettel tartozunk a klubvezetésnek és a velük együtt dolgozó valamennyi munkatársnak, valamint a hölgyeknek is. Nagyon szeretnénk jövőre is ilyen sikeres csapatot látni.

A városvezetők leszögezték: a BRSE a magyar csapatsport egén kiemelkedő példa. Fotó: Imre György

Baran Ádám klubelnök elmondta, hogy ilyen közel a szezonzárásához még nehéz a szezonról reális értékelést mondani.

– Nincs okunk lesütött szemmel járni, hiszen két ezüst-, és egy aranyéremmel zártunk, de a döntő kapcsán komoly hiányérzet van bennünk, s ezt a csalódottságot fel kell tudni dolgozni. A klubra jellemző volt, hogy a rábízott forrást a jó gazda gondosságával használta fel. Több mint egy évtizede nagyon mélyről kezdve, átlátható viszonyok között, világos stratégia mentén kezdtük el építeni a BRSE-t, amely nemzetközi szinten is komoly tekintélyt vívott ki magának. Nemcsak öncélúan a klubot nézve tevékenykedünk, hanem számos más aktivitásunk van a különböző rendezvények Békéscsabára hozatalában, ami a város hírnevét öregbíti.