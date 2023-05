Az 55 éves Cserna János abszolút esélyesként utazott ki Dél-Afrikába, amit igazolt is a +120 kg-os súlycsoportban, a 185 kilót kinyomó finn Ari Flinkman ugyanis meg se tudta szorítani a 192,5 kilogrammot teljesítő magyar ellenfelét.

– Bíztam a győzelemben, bár hibát mindig lehet véteni – beszélt a várakozásokról Cserna János. – Úgy terveztem, hogy kétszáz kilogrammot teljesítve nyerek. Nem kellett addig elmennem, a kapitány sem akarta, hogy kockáztassak. Könnyen ment, a finnek százkilencven kilogramm volt az eddigi legjobbja, ráadásul ő volt a nehezebb.

Az eddigi legnagyobb ellenfele tehát nem a skandináv volt, hanem még 2019-ben Japánban egy amerikai.

– Akkor nagyon meg kellett küzdenem az aranyért, de sikerült! Tavaly a kazahsztáni Almatiban azért volt nehéz dolgom, mert akkor éppen fogyás után voltam – emlékezett a vésztői erős ember.

Cserna szerint különleges helyszínen rendezték az idei világbajnokságot.

– Sun City-t egy dél-afrikai milliárdos alapította meg az 1970-es évek végén. Üdülővárosnak és szórakoztató központnak is mondanám, ahol kaszinók, mozik, koktélbárok vannak és található ott még egy vadaspark is – mesélte a világbajnok. – 2018-ban ugyancsak Dél-Afrikában rendezték a vébét, de Potchefstroom városában, ami meglehetősen szürke település volt Sun Cityhez képest.

Cserna János 20 éve kezdett el versenyszerűen sportolni – már ami a fekvenyomást illeti, hiszen addig is több sportágban kipróbálta magát.

– Szabadszálláson születtem ötvenöt évvel ezelőtt, de Szeghalmon nőttem fel. Utóbbi városban, majd később az Orosházi MTK-ban birkóztam, de atletizáltam is, hosszútávfutó voltam, igaz nem versenyszerűen, emellett a küzdősportokkal is próbálkoztam. A vésztői Marvel Team SE-nél sofőrködtem, vittem a sportolókat versenyről-versenyre, miközben lejárogattam az edzésekre, főleg azért, hogy lefogyjak. Berke Lóránd klubelnök invitált, hogy próbáljam ki magam a versenyeken is – elevenítette fel a kezdeteket az immáron Vésztőn élő és egy vésztői cégnél többek között festőként is dolgozó világbajnok.

Cégénél megértik, hogy a versenyek miatt többször is hiányzik a munkából.

– Nemcsak hogy megértik és szurkolnak nekem, hanem segítenek is, a dél-afrikai repülőjegyet a cégvezető Kincses János vásárolta, akinek ezúton is szeretném megköszönni a támogatást! – mondott köszönetet Cserna, akit legközelebb augusztusban kell nélkülözni a munkahelyén.

– Az Európa-bajnokságra készülök, melyet a nyár utolsó hónapjában rendeznek meg a franciaországi Merignacban. Szeretném tovább gyarapítani Eb-érmeim számát – tekintett előre a több dobogós helyezés mellett három kontinensbajnoki aranyéremmel is büszkélkedő vésztői kedvenc.