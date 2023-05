A serdülőknél Garamvölgyi Kasszandra országos csúcstartóként érkezett Téglásra és jó formáját igazolta most is, tovább javítva országos csúcsait lökésben 77 kg-ról 78 kg-ra, összetettben 140 kg-ról 141 kg-ra. Szakításban 63 kg-ot teljesített. Ezzel a nemzetközi szintű eredménnyel nyert az 55 kg-os súlycsoportban és az abszolútban is. A +76 kg-os súlycsoportban Szabadi Luca egyéni csúcsokkal nyert (szakítás: 49 kg; lökés: 70 kg; összetett: 119 kg). Az ifjúságiaknál Mórocz Noémi a +81 kg-ban egyéni csúcsait megjavítva győzött, szakításban 60, lökésben 78, összetettben 138 kg-ot teljesítve.

A serdülőknél Gulyás Milán (73 kg) kitűnő versenyzéssel, egyéni csúccsal teljesítette a serdülő nemzetközi szintet, amivel egyéniben és abszolútban is első lett és bekerült az U15-ös válogatottba. Eredményei szakításban: 96, lökésben: 119, összetettben: 215 kg. A junior fiúknál 67 kg-ban Garamvölgyi Agamemnon egyéniben és abszolútban is nyert (szakítás: 81 kg; lökés: 100 kg; összetett: 181 kg).

Szépen helytálltak a diák ob-n is a csabai súlyemelők. A serdülők 55 kg-os súlycsoportjában győztes Garamvölgyi Kasszandra ismét javított az országos csúcsain. Lökésben 78 kg-ról 79-re, összetettben 141-ről 142-re, szakításban 63 kg-os eredményt jegyzett. A +76 kg-ban Szabadi Luca hat jó gyakorlatával egyéni csúcsaival lett 3. (szakítás: 51 kg; lökés: 71 kg; összetett: 122 kg. Az ifiknél a +81 kg-ban induló Mórocz Noémi javított saját rekordjain és lett bajnok (szakítás: 62 kg; lökés: 80 kg; összetett: 142 kg.

A serdülő fiúknál Gulyás Milán 73 kg-ban lökésben egyéni csúccsal győzött és megkapta a serdülők különdíját (szakítás: 93 kg; lökés: 120 kg; összetett: 213 kg). A 81 kg-ban Mórocz Nándor egyéni csúcsokat elérve 2. lett, szakításban 42, lökésben 55, összetettben 97 kg-ot teljesítve. A +96 kg-ban induló Csikós László a népes mezőny legfiatalabbjaként 5. lett (szakítás: 50 kg; lökés: 60 kg; összetett: 110 kg).

Juniorban Garamvölgyi Agamemnon (67 kg) hibátlan versenyzéssel, egyéni csúcsokkal nyert. Eredményei: szakítás: 83 kg; lökés: 105 kg; összetett: 188 kg. G. P.