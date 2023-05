Kónya István, Gyula alpolgármestere köszöntötte Sipos Jenőt, a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivőjét. Mint mondta, részvétele azt is jelenti, hogy az MLSZ is fontosnak tartja ezt a megemlékezést, amely nemcsak Gyula város közösségéről, a sporttársakról, néhai labdarúgókról szól, akik meghatározói voltak a város életében, hanem a magyar labdarúgásról is.

– A településen az országban egyedülálló módon több mint hét évtizede működik a nagypályás városi labdarúgó-bajnokság. Erkölcsi kötelességünk, hogy méltóképpen emlékezzünk meg azokról a futballistákról, akik büszkeséget hoztak a településnek. Jó döntést hoztunk akkor, amikor a képviselő-testület úgy döntött, hogy a sporttelepen és Gyulaváriban emléktáblával tisztelegjünk a kiváló futballistáink előtt.

Kónya István megköszönte Durkó Károly képviselőnek, az oktatási és kulturális bizottság elnökének a pályanévadó ötletét. Az alpolgármester szerint az emlékezés mellett gondolni kell a jövő nemzedékére is.

– Van egy ifjú generáció, akiknek szüksége van a példaképekre, így a közel kétszázötven utánpótláskorú gyulai játékosnak is. Ti is példaképek vagytok – fordult a hallgatóság felé. – Nekünk az a kötelezettségünk, hogy a legjobb módon segítsük a fejlődésüket – utalt a háttérben a Hímer-labdarúgó-pályán tavasszal elkezdett fejlesztésre.

Durkó Károly elmondta, hogy a városbarátok egyesület képviselőjeként, civil kezdeményezésként már 2014-ben elmondta az ötletet a képviselőtársainak.

– Már akkor szerettük volna méltó emléket állítani a régi futballistáknak. Többszörös közös gondolkodás után jutottunk el azokig a nevekig, akik felkerültek a táblára jogosan és egyértelműen. Ebben a munkában nagy szerep jutott Tóth II Józsefnek, akinek köszönöm a közreműködést. Ezek a táblák mindannyiunkról és minden olyan futballistáról szól, akik itt játszottak és azokról, akik a gyerekeink, az unokáink, hiszen ők vihetik tovább ennek a csodálatos játéknak a szeretetét. A táblák jelképezik a múltunkat a jelenünket és fogja a jövőnket is.

Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője elárulta, hogy nem őriz kellemes emlékeket a városról, mert annak idején a Pénzügyőr csapatával Gyulán mindig kikaptak.

– Hatalmas nézősereg, remek csapat volt Gyulán. Mindig szívesen jöttem ide, mert itt kiváló sportembereket ismertem itt meg, akik az életben is nagyot alkottak.

Sipos elmondta, hogy az MLSZ fontosnak tartja az emlékek ápolását, mert ha ezeket elfelejtjük, a jövőnk is veszélybe kerül.

– Fontos, hogy emlékezzünk a volt sportbarátokra, játékosokra, edzőkre, vezetőkre, akik miatt annak idején több ezrek jöttek ki a gyulai pályára – mondta. – Az az idő így már biztosan nem tér vissza, de abban bízom, hogy azok a gyerekek, akik elmennek a tábla előtt, akkor arra gondolnak, hogy egykor volt Gyulán több kitűnő csapat, nagyszerű emberekkel. Kellenek nekik a példaképek, ami alapján elkezdik a pályafutásukat és célokat tűznek ki maguk elé.