Nagyszénás SE (7.)–Szarvasi FC (3.)

Juhász Norbert, a Nagyszénás SE edzője: – Gyulán szép eredményt értünk el, de nem akarom túlértékelni ezt a sikert. A győzelem mellett fontosnak tartom, hogy két nagyon fiatal játékos is pályára lépett, a tizenhét éves Király Kevin az első mérkőzését játszotta a felnőttek között, a helyére beálló tizenhat esztendős Kálmán Péter pedig már korábban is kapott lehetőséget. Nem mi vagyunk az esélyesek, de tartom olyan csapatnak magunkat, hogy tudjam, lesz tartásunk, amivel megnehezíthetjük ellenfelünk dolgát.

Somogyi János: – A vesztett pontok tekintetében két-két pont a hátrányunk a Végegyházával és az Orosházával szemben. Mindkettővel játszunk még, ráadásul hazai pályán. Nehéz mérkőzésre számítunk Nagyszénáson, de győzni kell, hogy a következő Végegyháza, majd ha ezt az akadályt is vennénk, az Orosháza elleni találkozó sorsdöntő lehessen.

Medgyesbodzás SE (8.)–Gyomaendrődi FC (6.)

Mazán Zoltán, a Medgyesbodzás SE edzője: – A Szeghalommal teljesen nyílt sisakos mérkőzést játszottunk és a Gyomaendrőd ellen is ezt várom. Nagy a tolongás a középmezőnyben, minden pont sokat ér, ezért hazai pályán szeretnénk eredményesek lenni a hétvégén. Bár most sem állunk valami jól – mármint ami a játékoskeret létszámát illeti –, hiszen Turcsek Szilvesztert öt mérkőzésre eltiltották és az is eldőlt, hogy Juhász Krisztián játékával térdszalag-szakadása miatt ebben a fél évben már biztosan nem számolhatunk, ugyanakkor jó hír, hogy Dunai Zoltán visszatér és a már Szeghalmon is játszó Novák Norbert is rendesen visszaáll.

Jamina SE (9.)–Orosházi MTK-ULE 1913 (2.)

Pozsár Gábor, a Jamina SE edzője: – Mindent megtettünk a Végegyháza ellen, de az a játék ennyire volt elég (6–1-re a jelenlegi éllovas győzött – a szerző). Kétszer még nem játszottunk ugyanabban az összeállításban a bajnokságban, most is lesznek változások. Fontos szempont, hogy minél több fiatal kapjon lehetőséget a felnőttek között. Már a Végegyháza ellen is szerepeltek tizenévesek, és várható ez szombaton is, hiszen övéké a jövő. Ősszel csak egy góllal kaptunk ki Orosházán, most is reméljük, hogy szoros eredménnyel zárunk. Sajnos Bencsik Csaba eltiltása miatt nem léphet pályára.

A Végegyházi SE (1.)–Gyulai TFC (4.) mérkőzést (3–3) március 22-én játszották. Szabadnapos: Szeghalmi FC (5.).