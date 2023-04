A gyarmatiak számára vélhetően komoly presztízst jelen a balmazújvárosi találkozó, tekintettel arra, hogy a vendéglátó Karcag kispadján immár második hete az a Csillag László ül, aki eredményes éveket töltött a sárréti kisvárosban.

– Számunkra nem a presztízsről kell szólnia a találkozónak, mert ebben az esetben néhány játékosunk könnyen újra túlpöröghet, ami tapasztalataink szerint idén nem biztos, hogy kedvezne nekünk – nyilatkozta Boros Tibor, a Füzesgyarmati SK szakmai koordinátora. – Szeretném ha a megkezdett úton haladnának a fiúk, és változatlanul kizárnánk minden külső tényezőt. Hetek óta nincs probléma ezzel, az utolsó két mérkőzésen pedig már győzelmet is eredményezett a fegyelem. Hosszú hetek után elkerültünk a kieső helyről, ami újabb pozitív töltetet adhat, és megerősítést, hogy jó úton járunk. További segítség lehet, hogy a szerdán izomfáradtság miatt pihentetett Achim Sebastianra újra számíthatunk.

A BKV Előre egy hete három kiállítással járó meccset bukott el otthonában, annak végén pedig az egyik szintén piros lappal büntetett legismertebb játékosa idegből, szó szerint kiütötte a találkozó játékvezetőjét. A hatéves eltiltással zárult botrány vélhetően nyomot hagyott a fővárosiak öltözőjében – erre utal a hétközi hatvani vereség – az évad végén, ezt lovagolhatja meg az Előre II is.

– A szerdai mérkőzés első félidejére kell építkeznünk és abból erőt merítenünk – mondta az aktuális feladat kapcsán Nagy Sándor, a Békéscsaba 1912 Előre II vezetőedzője. – Mi is halljuk a híreket a fővárosi együttes háza tájáról, de ez nem szabad hogy megtévesszen bennünket, hiszen a BKV Előre a hiányzói ellenére is rendelkezik ezen a szinten meghatározó játékosokkal. Mi ellenben fiatal csapat vagyunk, melynek minden a tanulásról szól, éppen ezért komoly felmérő lesz a vasárnapi találkozó is. Persze nem mondunk le a pontszerzésről, ehhez azonban bátor támadójátékot kell felvállalnunk. Nem leszünk sokan, Pap Szabolcs és Bónus Marcell szerepvállalása is kérdéses sérülés miatt.

NB III. Keleti csoport, 35. forduló. Április 30., vasárnap, 16.00: Karcagi SE–Füzesgyarmati SK (Balmazújváros). 17.00: Körösladány MSK–Kisvárda Master Good II, BKV Előre–Békéscsaba 1912 Előre II.