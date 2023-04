OXXO Energy Orosházi NKC–Levendula Hotel Algyő 32–27 (14–13)

NB I B-s női mérkőzés. Orosháza, 400 néző. Vezette: Gulybán Olivér, Juhász Dániel.

Orosháza: Bálint – Ludvig 2, BARÁTH 5, ZAVACZKI 7 (6), ÁCS 6, KENYERES 5, Iván 4. Csere: Szőke (kapus), Mikula, Bíró 1, Moharos 2, Jáhn, Bedron, Prozlik, Patyi, Mészáros. Edző: Morva Zoltán. Az Algyő legjobb góldobói: Szécsi 8, Balogh B. 7, Szabó F. 5, Vass 4.

Kiállítások: 6, ill. 10 perc. Hétméteresek: 6/6, ill. 6/5.

A tabellán és földrajzilag is szomszédvári csapatok szoros első félidőt produkáltak. Az első 20 percben inkább a vendégek jártak egy-két góllal előbb, a játékrész utolsó harmadára azonban fordult a kocka. Kenyeres Barbara gólerős játékával a 24. minutában először járt plusz két találattal riválisa előtt az ONKC, amely minimális előnnyel térhetett pihenőre.

A második játékrész elejét a hazaiak kapták el jobban, Baráth Berta eredményessége révén 21–16-ra alakult az eredmény, jött is nyomban Farkas József időkérése.

Madera-Domokos Claudia védései révén visszatértek a meccsbe az algyőiek, ám Morva Zoltán játékmegszakítása is jótékony hatással volt. Szőke Szonja két védése és Ács Orsolya gyors duplázása jóvoltából a 48. percben 26–20-ra léptek el a hazaiak, de azután megint visszaesett a támadójátékuk hatékonysága. A vendégek öt minután keresztül nem kaptak gólt, ezalatt 26–24-re visszazárkóztak. A nagyobb bajt időkéréssel előzte meg az orosháziak mestere. Sikerült megnyugtatnia tanítványait, akik a hajrában visszavették a kormányt a meccs irányítása felett és bebiztosították sikerüket.

Morva Zoltán: – Nem volt egyszerű mérkőzés, előzetesen tartottam is tőle. Már csak azért is, mert sejtettük, hogy nagyon sokan kilátogatnak majd a csarnokba. Ez így is történt, remek hangulatot teremtett a közönség, amit ezúton is köszönünk nekik. Egész évben ez jellemezte a társaságot, amit ma is láthattunk. Amikor ránézünk az ellenfélre és látjuk, hogy hiányosan jöttek el, akkor már nem úgy melegítünk, nem koncentrálunk eléggé. Igazából saját magunk dolgát nehezítjük. A második félidő első felében jól kézilabdáztunk elléptünk hat góllal, majd ismét leengedtünk, magunkra hoztuk az Algyőt, de a végén helyén volt a szívünk.