– A kadét és junior világbajnokságot hagyományosan húsvétkor rendezik, most is kint leszünk a vébén, ezúttal a bulgáriai Plovdivban – mondta a Békéscsabán élő és három és fél évtizedig itt is dolgozó válogatottak hosszú sorát kinevelő szakember. – Ezt az ünnepet hosszú évek óta rendszeresen külföldön töltöm. Denverben rendeztek egy versenyt, amikor tartottak egy hatalmas záróbulit, ahol emlékszem, a tizenkilenc-húsz éves fiúk a pezsgősvödörből locsolták a lányokat. A locsolkodás legtöbbször külföldön történik – már amennyire ez lehetséges.

Ha nagy ritkán itthon tölti a húsvéti ünnepet, akkor az természetesen a családja körében telik el.

– Régebben ez úgy történt, hogy legtöbbször az anyósomnál tartózkodtunk és a kertben a bokrok tövében, a fűben csokitojásokat és nyuszifigurákat dugtunk el, a gyerekek pedig nagy boldogan keltek aznap reggel és kosárkáikkal mentek és keresgélték ezeket az édességeket. Manapság az ünnep úgy zajlik, hogy előkerül egy kicsi kölni, majd finomakat eszünk, beszélgetünk.

Az ünnepet most előrehoztuk, mert az elmúlt hétvégén voltunk együtt. Itthon volt mindkét gyermekünk, a húgom, a párjával. Sokat beszélgettünk, de társasjátékoztunk is, jókat ettünk.