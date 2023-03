Senkit ne tévesszen meg, hogy a Békéscsaba soros ellenfele csupán a 10. helyet foglalja el a bajnokságban, hiszen nagyszerű sorozatban vannak, két győztes mérkőzésből érkeznek majd Békéscsabára. Vereséget csak két élcsapattól, az MTK-tól (0–1) és a Gyirmóttól (1–2) szenvedtek el, viszont legyőzték a PMFC-t (1–0), a Kazincbarcikát (4–0), a Szentlőrincet (2–1), valamint a Dorogot (1–0) is. A MOL Magyar Kupában pedig a Vasas ellen már a döntőért játszhatnak áprilisban, mivel a nyolc között kiverték az első osztályú Kisvárdát. Tegyük hozzá gyorsan, az Előre is jó passzban van, hiszen tavasszal 9 pontot gyűjtött be, s csak az MTK-tól szenvedett vereséget.

A 34-szeres válogatott játékos, Mátyus János által irányított budafoki együttes a bajnokságban 34 pontot szedett össze, 9 győzelem, 7 döntetlen, 10 vereség a mérlege. A 10. helyen állnak, de a még osztályozós, 18. pozíciót elfoglaló csabai csapatnál csak 8 ponttal szereztek többet.

A csabaiaknak nem túl kedvező a budafokiak elleni mérlege, 9-szer kikaptak és egy döntetlen mellett 5-ször nyertek csak. A lilák utoljára 2018. szeptember 30-án örülhettek sikernek, akkor Viczián Ádám és Szatmári István találatával 2–0-ra győztek Békéscsabán. Az őszi találkozón 1–0-ra nyertek a leendő vendégek.

– Stabil csapata van a Békéscsabának, ezt tavasszal már többször is bizonyította, ráadásul a Viharsarokba tett látogatás sohasem tartozik az ellenfelek kedvencei közé – mondta Mátyus János, a BMTE edzője. – Nekünk viszont csak a saját játékunkkal kell foglalkoznunk, valamint arra törekednünk, hogy az utóbbi mérkőzéseken szerzett lendület és a mutatott hozzáállás kitartson. Minden tudásunkra és összpontosításunkra szükségünk lesz vasárnap, semmiképpen nem szeretnénk ugyanis üres kézzel hazatérni Budafokra!

A vasárnap 14 órakor kezdődő találkozót Nagy Róbert vezeti, két segítőjének Punyi Gyulát és Márkus Pétert jelölték ki.