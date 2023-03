Egyáltalán nem meglepő módon békéscsabai pontokkal kezdődött a MÁV Előre-St. Solar–Swietelsky-Békéscsaba Extraliga negyeddöntő második összecsapása. A már Békéscsabán is igen szívósan küzdő újonc próbálta összekapni magát, de három pontnál közelebb nem tudott férkőzni a tavalyi bajnoki ezüstérmeshez, 15:9-es csabai vezetésnél időt is kellett kérnie Nagy Fanni vezetőedzőnek.

Hazai oldalon, rengeteg volt a pontatlan nyitás, de ennek ellenére sem lankadt a fehérvári egység, Szabó Lilianna ászát és a kanadai Haley Dawn Gilfillan becserélését követően követően két pontra felzárkózott. Tóth Gáboron volt a sor, hogy időt kérjen. Az amerikai Lia Caroll Mosher két sikeres blokkja után valamennyire levegőhöz jutott a BRSE, de Gilfillan ellenállhatatlan volt és 23:21-nél a csabai tréner újra tanácskozni hívta lányait. Jól tette, hiszen előbb Marta Drpa, majd a játszmát lezárandó, egy hosszú labdamenet végén Bodnár Dorottya labdája ért pontot.

A második szettben Drpa pontjaival hárommal ellépett a Békéscsaba, ám a hazaiak egy 7:0-s (!) sorozatot produkálva négy egységnyi vezetésre tettek szert.

Jött is a csabai időkérés, ami megtette a hatását, mert Bodnár és Glemboczki duplájával (utóbbinál mindkettő ász volt) egalizált a vendégcsapat. A hazaiak a pillanatnyi rövidzárlat után ismét magukhoz ragadták a kezdeményezést és ismét megléptek a viharsarkiaktól. Nem játszott jól a Csaba, de azért mindig volt valaki, aki megrázza magát, az újabb hátrányt Ralitsa Vaszileva triplájával dolgozta le. Az irányítás azonban a hazaiak kezében maradt, s a Csabának futni kellett az eredmény után.

Négy egymást követő vendégpont után a hazai edzőnek kellett időt kérni. Éles maradt a küzdelem, minimális csabai előnnyel kanyarodtak a hajrába a felek. Dvoracek outja és egy hazai időkérés után három játszmalabdája volt a vendégeknek, kettőt ebből elvesztegettek, ám Drpa szenzációs mozdulattal áttett labdája pontot tett a szenvedős szettre.

A harmadik játszmát a Békéscsaba kezdte jobban, de a fehérváriak nem lankadtak és a mezőny legponterősebb játékosa, Maia Patricia Dvoracek vezérletével visszavették a vezetést és egy négyes szériával három pontos előnyt kovácsoltak össze.

Ami fokozatosan elfogyott, mert most az addig a cseresarokban álló Molcsányi Ritát is harcba küldő csabaiak produkáltak egy 7:0-s sorozatot. A hatpontos mínusz sem törte össze az életük meccsét játszó előréseket, akik mentek előre és mindenáron össze akartak hozni egy szettgyőzelmet. Huszonháromnál utol is érték Glemboczkiékat, nagyon kellett Tóth Gábor időkérése. Bodnár Dorottya meccslabdához juttatta a Békéscsabát, majd Vaszileva egy határozott ütéssel véget vetett a találkozónak.

A Békéscsaba szerdán hazai pályán vívhatja ki az elődöntőbe jutást.

Az egyik fél három győzelméig tartó negyeddöntő állása: 2–0 a Békéscsaba javára.

MÁV Előre SC-St. Solar–Swietelsky-Békéscsaba 0:3 (–21, –23, –23)

Röplabda Extraliga női negyeddöntő, 2. mérkőzés. Székesfehérvár, 300 néző. V.: Dr. Árpás Krisztina, Bátkai-Katona Ágnes. MÁV Előre: Narancsics 1, Ertz 7, Csabai 3, Dvoracek 20, Tóth J. 7, Szabó L. 9. Cs.: Kovács E. (liberó), Gilfillan 8. Vezetőedző: Nagy Fanni. Békéscsaba: Vaszileva 16, Mosher 5, Drpa 16, Glemboczki 9, Bodnár 11, Bagyinka 1. Cs.: Kertész, Molcsányi (liberók), Karhu. Vezetőedző: Tóth Gábor.

Az eredmény alakulása. 1 szett: 0:4, 6:12, 12:17, 17:19, 21:23. 2. szett: 2:5, 9:5, 9:9, 13:10, 13:13, 15:16, 18:16, 18:20, 21:24. 3. szett: 3:5, 9:6, 9:9, 12:11, 12:18, 17:20, 23:23.

Nagy Fanni: – Nagyon örülök, hogy a lányok ennyire lelkesek voltak! Abban kell még javulnunk, hogy elhiggyük, egy-egy szettet elvihetünk. Akár ma is még szorosabbá tehettük volna a mérkőzést. Sajnálom, hogy három nullára kikaptunk, mert legalább egy nyert szett benne volt a mai játékunkban. Természetesen gratulálok a Békéscsabának, de az én csapatomnak is. Tóth Gábor: – Nagyon kevés akarat volt a védekezésben, ami a női röplabdában nagyon fontos elem. Ezzel pontosan le lehet mérni, hogy az adott együttes milyen mentalitással lép pályára, ebben ma a MÁV jobb volt. Az ok, hogy három nullára nyertünk, az pusztán a fizikai fölényünk. Ennél sokkal, de sokkal több kell!