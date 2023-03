A címvédő és éllovas Győrt fogadja a Békéscsabai Előre NKSE a női élvonalban szombaton 18 órától a városi sportcsarnokban. A 14 csapatos ligában 12 megszerzett ponttal a már bentmaradást érő 12. helyen álló újonc csabaiak legutóbb pont nélkül maradtak az MTK Budapest otthonában, de azt megelőzően öt bajnokijukból négyet is megnyertek, így nagy lépést tettek az első osztályú tagságuk megőrzése felé. A jóval magasabb színvonalat képviselő, világsztárokkal teletűzdelt, 16-szoros bajnok, 15-szörös Magyar Kupa-aranyérmes és ötszörös Bajnokok Ligája-győztes győriek az idényben eddig csak egyszer veszítettek pontot, a Ferencváros elleni vereség alkalmával.

– Ugyanúgy készültünk erre a mérkőzésre is. Természetesen tisztában vagyunk a két csapat közötti különbséggel, ahogyan azzal is, hogy melyik együttes a meccs esélyese, de szeretnénk egy sportszerű és jó találkozót vívni a győriekkel – mondta lapunknak Papp Bálint, az ENKSE vezetőedzője. – Arra készültünk, hogy bizonyos részfeladatainkat a lehető legjobb módon oldjuk meg, szeretnénk egyes játékelemeinket és variációinkat pontosítani. A múlt heti, MTK elleni idegenbeli vereség után arra koncentrálunk, hogy stabilizáljuk a védekezésünket. A kettes és hármas védők közötti kapcsolatoknak jobban kell működnie a védelmi falunkban, ezt próbáltuk gyakorolni.

A fiatal tréner szerint mindkét csapatnak megvannak a maga céljai és fontos feladatai a bajnokság hátralévő szakaszára. Az a cél most is, mint a tavaly decemberi, győri meccsen, azaz építkezni a folytatásra és a későbbi megméretésekre a jó periódusokból, az ETO-val szemben mutatott jó megoldásokból táplálkozni azokon a találkozókon, amelyek majd döntő fontosságúak lesznek a bentmaradásért vívott harcban. Ha a szombati bajnoki bizonyos szakaszaiban is sikerül jól tartania magát a lila-fehér együttesnek, abból építkezhet a következő hetekben. Papp szerint időarányosan jól állnak szerzett pontok terén, sikerült meglepetésgyőzelmeket is aratniuk, így leszakították az üldözőiket. Látszik, hogy felvette az első osztály ritmusát és sebességét a csabai csapat, amely okosabban és tudatosabban kézilabdázik az utóbbi időszakban. Ettől függetlenül korai lenne még hátradőlniük, sorakoznak még előttük bőven fontos feladatok, mindenképpen szeretnének további pontokat gyűjteni, hogy minél előrébb végezhessenek a tabellán az idény végén.

Az ETO legutóbbi, 2021 tavaszán tett látogatása során sima 41–20-as győzelemmel távozott Békéscsabáról, a legutóbbi, miként a tavaly decemberi, győri mérkőzésen is a 36–24-re győzedelmeskedő Rába-partiak örülhettek. A győriekre fontos feladatok várnak a következő időszakban az MK-ban és a BL-ben, egy hét múlva pedig a legnagyobb rivális, trónkövetelő FTC-t fogadják bajnoki döntőnek beillő szuperrangadón, A csütörtökön hosszú útra indult ETO klubhonlapjának beszámolója szerint a szakmai vezetés ezért úgy döntött, hogy a csabai találkozó előtt beiktat egy edzőmeccset Debrecenben a román élvonalbeli Beszterce ellen és majd a hajdúsági városból érkeznek meg a Viharsarokba szombaton.