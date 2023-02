A kemény edzéseket megszakítva a Swietelsky-Békéscsaba négy játékosa, Molcsányi Rita, Glemboczki Zóra, Marta Drpa, Pintér Andrea, Baran Ádám klubelnök és Lovász Krisztián technikai vezető társaságában a BRSE egyik partnerintézményében, az Erzsébethelyi Általános Iskolában tettek látogatást csütörtökön délután. Nem mentek üres kézzel, egyebek mellett a szakmai munkát elősegítendő, könnyített súlyú röplabdákat is vittek ajándékba a gyerekeknek, akik kitörő örömmel fogadták kedvenceiket.

A program után azonban már csak és kizárólag a vasárnapi nagy fontossággal bíró párharcra fókuszált a csapat, s az edzői stáb.

A két együttes idén egyszer találkozott egymással, 2022. október 22-én az Extraliga alapszakaszában hazai pályán a Békéscsaba győzött 3:0-ra egy nagyon hosszú és nehéz, illetve két könnyebb szett után. Ezt az eredményt vasárnap és a február február 22-i kaposvári visszavágón is örömmel elfogadnák Békéscsabán.

A Kaposvár legutóbb otthon megszorongatta ugyan, de végül három szettben kikapott a balatonfüredi Szent Benedek Röplabda Akadémiától, a Magyar Kupa tavalyi bronzérmese ugyanakkor az MTK Budapest elleni győztes bajnoki után várja a vasárnapi kupapárharcot. Mivel mindkét csapatnak komoly céljai vannak a Magyar Kupában, a visszavágóra mindkét csapat a minél kedvezőbb eredmény elérésére törekszik, ezért nem kérdés, hogy mindkét fél nagyon oda fogja tenni magát. Nem újdonság már, bármelyik magyar csapat legyen is a Békéscsaba ellenfele, számtalan régi ismerős áll a háló túloldalán. A somogyi keret tagjainak többsége megfordult már a Viharsarokban, vagy éppen itt nevelkedett. Szedmák Réka, Bodovics Hanna, Rády Boglárka, Godó Panna, Radnai Lili és Radnai Luca számára sem lesz idegen a békéscsabai Colosseum.

A csabaiaknál Ceyda Aktas és Molcsányi Rita is keretben volt már a múlt szombati budaörsi mérkőzésen, Marta Drpa játszott, s pontokat is szerzett, várhatóan rájuk is számíthat majd Tóth Gábor vezetőedző.

A találkozó – melyet a Hunvolley TV-n is nyomon lehet követni – első számú játékvezetője dr. Árpás Krisztina, segítője Bátkai-Katona Ágnes lesz.

Az oda-visszavágós párharc győztese a döntőben a Fatum-Nyíregyháza–Vasas Óbuda mérkőzés továbbjutójával találkozik. Az első mérkőzés után a fővárosiak állnak jobban, Nyíregyházán nyertek 3:1-re.