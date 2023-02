Békéscsabán, a Fényesi Dojo Szabadidő Sportegyesület edzésközpontjának társalgójában tartotta meg hagyományos, éves közgyűlését az 1984-ben alapított Békés Megyei Harcművész Szövetség.

A megjelent klubok híven tükrözték, hogy a szervezet valóban különböző irányzatokat tömörít: kick-box, kjokusin karate, ITF-tekvandó, aikido, gosinkai karate klubok képviselői érkeztek szerte Békésből, így Orosházáról, Békéscsabáról, Gyuláról, Battonyáról, Kondorosról, Okányból, Füzesgyarmatról, Mezőberényből.

A közgyűlés megnyitásakor sihan Gregor László (8. dan) VIII, a szövetség elnöke megemlékezett azokról a harcművészekről, akik a legutóbbi közgyűlés óta hunytak el. Adóztak sihan Halász Károly kjokusin karatemester és id. Guttmann Tamás emléke előtt. Megemlékeztek a résztvevők Károlyfalvi Elemérről, aki az orosházi kjokusin karate beindításában szerzett óriási érdemeket, illetve a szövetség alapítótagjáról, a kiváló edző és pedagógus, Tamás József öt danos tekvandómesterről, a magyarbánhegyesi Corvin Taekwon-do Klub alapítójáról.

Az elnök a gyűlésen leszögezte, nagyon fontos a harcművészet, a budo szellemének megerősítése, amelynek a mérkőzések, a rendezvények hangulatában és lebonyolításában is tükröződnie kell.

Növelni szükséges a felnőtt versenyzők számát, ami nem egyszerű, hiszen a felnőttek gyakran megélhetési nehézségekkel küzdenek, és más fontos szempontok is lefoglalják őket.

Jelezte, számos szervezet vezetésében személyi változások történtek, ami törvényszerű, mert véleménye szerint a fiatalabb korosztálynak kell átvennie az idősebbek szerepét. Előbb-utóbb ez elkerülhetetlen lesz. Kiemelte a média szerepét, hogy az elért szép eredményeket, a szövetségi életet minél szélesebb körben ismerhesse meg a közvélemény. A szövetség gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, ami annak is köszönhető, hogy kellő számban jöttek be a tagdíjak és a rendezvények költségeinek túlnyomó részét a klubok állták. A szövetség továbbra sem emeli az éves tagdíjat, ami hatezer forint marad klubonként. A taggyűlés a beszámolót, a kiegészítésekkel együtt, egyhangúan elfogadta.

A szünet után titkos szavazással döntöttek a megjelentek a szervezet által alapított díjak odaítéléséről. A Kiváló Harcművész-díjat ebben az évben három harcművész kapta meg: Mezei Nikolett, a Barátság SE Battonya tekvandó és kick-box Európa- és világbajnoka, Halustyik Cintia, az orosházi Contact K. T. H. E. kétszeres Eb-ezüstérmes kick-box felnőttválogatott formagyakorlat versenyzője, illetve sensei ifjabb Zsiga Zsolt, aki a Valenciában megrendezett kjokusin világbajnokságon egyéniben bronzérmet szerzett.

Döntöttek az érdemes mesteri címről is. Ebben az évben Balázs Sándor mester, a Békéscsabai József Attila Lakótelepi Tömegsport SE aikido szakosztályának vezetője kapja az elismerést.

A közgyűlés az éves és – fontos hangsúlyozni – tervezett versenynaptárat is pontosította. Már javában zajlanak az idei az események, hiszen a közgyűlés napján is tekvandó vizsgát tartottak, összevont tekvandóedzést is szerveztek Gerendáson, Bucsán pedig kjokusin karate edzőtábort szervezett sensei ifj. Gyarmati Imre mester. Az év legnagyobb versenyének ígérkezik az április elsején Békéscsabán, a városi sportcsarnokban sorra kerülő általános és középiskolás kick-box diákolimpiai döntő, de sok indulót várnak a júniusi, battonyai Barátság-kupa nyílt ITF-tekvandó versenyre is.