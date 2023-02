A Gyirmót FC Győr ellen ősszel egyszer már megérezte a győzelem ízét a Békéscsaba, 2022. augusztus 14-én Hamed Yasin találatával ugyanis idegenben nyert 1–0-ra a lila-fehér mezes legénység. Tavaly nem ez volt az egyetlen csabai diadal a Győr-Moson-Sopron vármegyeiek ellen, hiszen február 9-én a MOL Magyar Kupa 5. fordulójában 3–1-es eredménnyel jutott tovább a csapat. A gyirmótiak utoljára 2021. május 16-án győztek az Előrével szemben – igaz akkor nagyon – 4–0-ra.

A két csapat eddigi 12 bajnoki mérkőzéséből hétszer nyertek a gyirmótiak és kétszer a csabaiak, háromszor remiztek a felek. Bár a vasárnapi Kórház utcai találkozónak sem a viharsarki gárda a favoritja, vereségre gondolni sem mernek Brlázs Gábor fiai.

Az idei NB II-es kiírásban a két gárdát 13 pozíció és 12 pont választja el egymástól, az ellenfél eddigi mérlege: 9 győzelem, 5 döntetlen, 7 vereség. Bár a feljutást jelentő helyekre még odaérhetnek a gyirmótiak, de az utóbbi bajnoki mérkőzéseken mutatott forma nem ad okot a bizakodásra, két döntetlen és ugyanennyi vereség a legutóbbi négy mérkőzés egyenlege, utoljára pedig 2022. november 13-án a Kazincbarcikát tudták legyőzni hazai körülmények között 3–0-ra.

Bár a csabaiak szempontjából az első „tavaszi” kör eredményei kedvezően alakultak, még továbbra is veszélyhelyzetben vannak (20 ponttal az osztályozót jelentő 18. helyet foglalják el), ezért ahhoz, hogy feljebb kússzanak a tabellán, nem csak szórványos sikerekre, hanem egy nagy sorozatra van szükség. Mindez nem ígérkezik könnyen teljesíthető feladatnak, mert a bajnoki program mellett február 8-án az NB I-es Zalaegerszeg ellen még a MOL Magyar Kupában is gyepre kell lépni Lukács Raymondéknak.

Az említett támadó, vasárnap öt sárgája miatt nem játszhat, csapattársának, Zvara Leventének pedig vigyáznia kell, mert már négy lapnál jár. A vendégeknél nem lesz eltiltott.

A télen nem volt nagy mozgás a gyirmóti keretben: a volt csabai Király Patrik, valamint a kölcsönbe adott Mayer Ádám mellett csak Vass Ádám távozott. Kicsun Jevhenyij a Puskás Akadémiától érkezett kölcsönbe, mellette a volt mezőkövesdi Madarász Márk az új ember.

– Szerencsére az első mérkőzést sikerült eredményesen zárnunk, viszont nagyon nehéz hét elé nézünk, hiszen két élcsapat elleni (a másodikon február 13-án, az MTK Budapest otthonában tévés meccsen játszik a Csaba – a szerző) bajnoki között, egy első osztályú klubbal szemben próbáljuk meg kiharcolni a továbbjutást a kupában – beszélt a Békéscsaba 1912 Előre hivatalos honlapján az elkövetkezendő napok várható nagy próbatételeiről Brlázs Gábor, a Békéscsaba vezetőedzője.

– Mindenképpen szükség lesz az összes bevethető játékosunkra, mert nagy jelentősége lesz, hogy ki és mennyire tud friss és koncentrált lenni. A sérültek mellett szerencsére egyre több játékosunk válik újra bevethetővé, tehát szépen lassan egyszer csak teljes lesz a keret, így a merítési és variációs lehetőségeink is bővülhetnek. Megpróbáljuk úgy beosztani a rendelkezésre álló keretet, hogy mindegyik mérkőzésen legyen sanszunk és természetesen azzal lennék elégedett, ha háromszor is győzni tudnánk egymás után – hiszen csakis győzelmi szándékkal lépünk pályára minden meccsen. Az első bajnokira minimális változtatást terveztünk, inkább a szerdai kupameccsen kaphatnak majd lehetőséget azok is, akik eddig kevesebb éles játékperccel bírnak, de ettől függetlenül ugyanúgy készülünk mindhárom összecsapásra. Nem lesz könnyű dolgunk, hiszen három nagyon jó csapat ellen lépünk majd pályára, de nem ijedünk meg senkitől és mindent meg fogunk tenni a siker érdekében – ígérte a szakember.

A vasárnap 14 órakor kezdődő bajnoki ütközet játékvezetője Kovács Imre, két segítője Baghy Csaba és Rózsa Dávid lesz.