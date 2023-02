Ha a Swietelsky-Békéscsaba–Vasas Óbuda párharca kerül szóba, akkor nem feltétlenül az őszi, egyébként nagy csatát, öt szettet, s végül a Folyondár utcában 3:2-es hazai sikerrel végződő „odavágó” kerül szóba, hanem a tavaly tavaszi ötmeccses bajnoki finálé. Akkor végül története során hetedszer a Vasas ért fel a csúcsra, de milyen előzmények után! A rájátszás 1989-es bevezetése óta ez volt minden idők legszorosabb döntője, ugyanis soha korábban nem volt még olyan, hogy négy mérkőzés is öt játszmában dőljön el.

A vasárnap 17 órakor a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban kezdődő mérkőzésnek még nem lesz ekkora tétje, viszont az már most eldőlhet, hogy a 35 ponttal éllovas a Csaba előtt 8 egységgel vezető fővárosiak bebiztosítják-e elsőségüket az alapszakaszban. A piros-kékekre még kettő, a Békéscsabára három mérkőzés vár a bajnokság ezen etapjában, a Vasas mellett a MÁV Előre SC és a Kaposvár ellen is játszik, s matematikailag még előzhet is. Bár ennek kicsi a valószínűsége, azért egy „tét” nélküli Békéscsaba–Vasas összecsapás is nagy presztízzsel bír.

A csabaiak jobban rápihenhettek a mérkőzésre, hiszen a Kaposvár elleni múlt szerdai Magyar Kupa elődöntő óta nem kellett pályára lépniük, ellenben az óbudaiak szerdán játékban voltak, a Fatum-Nyíregyháza elleni sima 3:0-s sikerüknek köszönhetően kettős győzelemmel, 6:1-es szettaránnyal bemasíroztak a Magyar Kupa fináléjába, ahol (amennyiben a jövő szerdai kaposvári visszavágón a Csaba legalább két szettet megnyer) március 12-én akár össze is futhat a viharsarki gárdával.