Az első játékrész utolsó tíz percében látott lendület megmaradt vendég részről, az Előre újra azzal a küzdőszellemmel kézilabdázott, mint a Siófok és a Dunaújváros elleni idei bajnoki bravúrgyőzelmek vagy a Váccal vívott hétközi Magyar Kupa-meccs alkalmával. Bár a lövések hatékonyságába olykor hiba csúszott, több jó egyéni teljesítménynek (a balszélső Borbély Márta és a szerb válogatott jobbátlövő Marija Lanistanin is például rendre fontos pillanatokban lendített góllal együttesén) is köszönhetően végig a békéscsabaiaknál volt az előny a többet hibázó FKC-val szemben. A kritikus utolsó tizenöt percre fordulva három-négy-öt góllal húzott el a végül 30–25-re diadalmaskodó Papp-csapat, amely újra hatalmas szívvel és egységes garnitúraként zsebelt be rendkívül fontos két pontot, ami még nagyon sokat érhet az idény végén a remélt és áhított bentmaradás szempontjából.

Az ENKSE legközelebb két hét múlva, március 11-én lép pályára, amikor a másik újonc balatonboglári NEKA fiataljait fogadja alsóházi kulcsmérkőzésen.

Alba Fehérvár KC–EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE 25–30 (13–14)

NB I.-es női mérkőzés. Székesfehérvár, Köfém-sportcsarnok, 400 néző. V.: Dáné, Marton Zs.

FKC: KUBINA – Szemes, Boldizsár 3, Ohjama 1, Varga E. 3, Sztosics 4, TAKÓ 6. Csere: Tóth Nikolett, Pijevic, (kapusok), Utasi, SZMBATJAN 8, Bojtos, Zrnic.Vezetőedző: Józsa Krisztián.

Békéscsaba: Razum – Horváth G., LANISTANIN 9 (2), Gyimesi 4, Giricz L. 1, MAYER SZ. 4, Hajtai 1. Csere: Gadányi (kapus), BORBÉLY M. 6, TERMÁNY 4, Andróczki 1, Kiss-Walfisch, Török F. Vezetőedző: Papp Bálint.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–2. 8. p.: 6–4. 14. p.: 8–7. 20. p.: 11–8. 25. p.: 12–12. 37. p.: 15–18. 43. p.: 20–21. 47. p.: 20–25. 52. p.: 25–27.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Hétméteresek: 1/–, ill. 2/2.

Józsa Krisztián: – Ezúttal nem volt kérdés, melyik a jobb csapat. Megtettünk mindent védekezésben, de most a támadójátékunk volt hiányos, rengeteget hibáztunk, és a könnyelmű hibáinkból élt a Csaba. Sajnos egy kicsit hullámvölgybe kerültünk az előző mérkőzésekhez képest. Jól jön nekünk most a válogatott szünet, hogy egy kicsit összekapjuk magunkat.

Papp Bálint: – Az első félidő közepétől összeállt a védekezésünk, ami stabilitást adott. Utána támadásban is betaláltunk, mert a mérkőzés elején „szétlőttük” az ellenfél kapusát. Tudtunk egy-egy könnyű gólt is szerezni. A második játékrészben szépen kontrolláltuk a játékot, kihasználtuk az adódó helyzeteket, a védekezésünk továbbra is stabil maradt, olvastuk az ellenfél játékát, miközben újra könnyű találatokat szereztünk. Gadányi Maja nagyon jól védett, hátul megvolt egy biztos alap, elöl pedig jól működött a két beállós játékunk és amikor váltani kellett, mindig volt a csapatban olyan, aki hozzátett valami pluszt. Hatvan percen keresztül óriásit küzdöttünk, igazi csapatként tudtunk dolgozni, és hellyel-közel mindent megvalósítottunk, amit szerettünk volna. Fegyelmezettek voltunk. Külön köszönet a szurkolóinknak, akik olyan atmoszférát teremtettek, hogy szinte hazai pályán érezhettük magunkat. Rengeteg drukker kísért el minket, akik végig támogatták a csapatot és amikor esetleg jött egy kis holtpont nálunk, átlendítettek minket rajta és plusz erőt adtak nekünk.

Vélemények

Tamara Szmbatjan, az FKC irányítója

– Igazából nem is tudom, mi történt velünk, főleg a második félidőben. Mintha nem készültünk volna fel kellően azt ellenfél két beállós támadó játékára. Összességében rossz meccs volt ez nekünk, de bízom benne, a jövőben előre tudunk lépni.

Borbély Márta, az ENKSE balszélsője

– Nagyon büszke vagyok a csapatra. Támadásban és védekezésben is extra teljesítményt nyújtottunk. Az első félidőben is jobban elhúzhattunk volna, de volt egy kis problémánk a védelemben és akkor még néhány ziccert is kihagytunk. Azonban sikerült javítanunk és köszönjük a szurkolóinknak, mert olyan volt, mintha otthon játszottunk volna.

A női NB I. állása

1. Győr 17 – 1 582–408 34

2. FTC 14 2 – 529–379 30

3. Debrecen 10 1 4 439–386 21

4. Vác 9 2 4 412–383 20

5. Mosonmagyaróvár 8 1 5 420–377 17

6. MTK 6 2 8 453–454 14

7. Fehérvár 6 2 7 375–416 14

8. Siófok 6 1 7 369–375 13

9. Kisvárda 6 – 10 366–407 12

10. Budaörs 5 2 9 387–449 12

11. Dunaújváros 5 2 9 408–471 12

12. Békéscsaba 5 – 11 399–462 10

13. Érd 3 – 13 391–492 6

14. NEKA 1 1 13 348–419 3