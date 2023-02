A Békéscsaba – elsősorban az ellenakcióinak köszönhetően – sokkal veszélyesebb volt az első félidőben. Kapufáig is eljutott, igaz, ezt a saját kapujára veszélyes Hudák Dávidnak köszönhette, de nem érdemtelenül vezetnek a lila-fehérek. Nem sokkal később viszont már a vezetést is megszerezték a hazaiak, Horváth Péter tizenegyesből volt eredményes. A folytatásban is veszélyesebbnek bizonyult az Előre – amely ziccert is elhibázott –, a gyirmóti játékosok közül egyedül Medgyes Zoltán megmozdulásaiban rejlett némi veszély.