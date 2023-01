A nyári felkészülés során heti háromszor edzett a csapat, amelybe minél több saját nevelésű fiatalt igyekezett beépíteni a felnőtt csapat kispadjára 2021 őszén leülő Szabó Zsolt edző. Murányi Bálint Mezőtúrra igazolt, Dobrai Dávid elköltözött, de Gábor Bence távozása is érzékenyen érintette a kígyósiakat, ahol Balázs Olivért is nélkülözni kellett, munkahelyi elfoglaltsága miatt.

– Úgy kezdtük a bajnokságot, hogy többen is kényszerposzton játszottak, Kádas Bálintot például irányítóként kellett bevetnünk, aki amúgy jól megállta a helyét – világította meg a hátteret Szabó Zsolt.

– Egy stabil sorral rendelkezünk, de a huszonkét félidőből jó ha hármat tudtunk az ideális kezdővel végig játszani. Az első mérkőzés után megsérült Fekete László, majd a Szeged ellen Fekete Gergő is, akinek elszakadt az Achillese. Ezután már nem tudtunk frissíteni, nem volt mélysége a keretnek. Nagyobb szerephez jutottak olyan fiatalok, mint Süli Gábor, Müller Máté, Hajgató Lázár és a mindössze tizenöt éves Székely Márk is. Így is többször értünk el bravúrt, például a Hajdúszoboszló elleni döntetlen alkalmával és a szegediekkel szemben is jól tartottuk magunkat, a negyvenhetedik percig vezettünk. Négy meccsen, a Békés, a Mezőtúr, a Törökszentmiklós és a Berettyóújfalu ellen játszottunk nagyon rosszul.

Újkígyóson bizakodóak, hiszen sokat edzenek és igyekeznek majd minőségi igazolásokkal megerősíteni a csapatot. A munkát a mostani felkészülés során is elvégzik, vagyis a fizikai erővel tavasszal sem lesz gond.

Az ifik a felnőttek edzéseit is látogatják, s azoknak, akiket be akarnak építeni a nagyok közé, a saját korosztályuk három edzésén túl, további két foglalkozásra is le kell járniuk. Az továbbra is hátrányosan érinti a csapatot, hogy Fekete Lászlóról – akinek levált egy porcdarab – és Fekete Gergőről sem tudni, hogy mikor lesz bevethető.

– A klub vezetése minden megtesz annak érdekében, hogy az U8-as korosztálytól a felnőttekig mindenki edzéslehetőséghez jusson a sportcsarnokban – mondta a tréner. – A mezőny erős, amelyben az utolsó Szolnok is győzni tudott, egyszer a Békés, és egyszer ellenünk is. A középmezőnyben bárki bárkit képes legyőzni. Mi is nyertünk a Kondoros ellen, viszont kikaptunk a Köröstarcsától. Úgy számolok, hogy ha el akarjuk csípni a bennmaradást jelentő pozíciót, akkor a meglévő öthöz nyolc-tizenkét pontot még hozzá kell tenni.