Rohonyné Urbancsok Zsuzsanna futónagykövet és Krivik Viktor hivatali programszervező beszámolójából kiderült, még 2016 decemberében, az akkor még maroknyi szarvasi futó csapatnak Halász Judit – aki egyébként a Körös Körül Futófesztivál állandó fotósa is – vetette fel azt, hogy 2017. január 1-jén 17 kilométert fussanak együtt. A tagoknak tetszett az ötlet, így elindultak és lefutották az említett távot, majd ahogy haladtak az évek, úgy nőttek a távok, és az újévi futásból hagyomány lett a futós csapat körében.

Részletezték, mivel a vírushelyzet kezdete óta elmaradt a Szirony Pál, nyugdíjas főiskolai testnevelő tanár által szervezett városi szilveszteri futás, így jött az ötlet, hogy a január 1-jei „Jucifutást” hirdessék meg, mint futós rendezvényt, a Szarvasi Úszó, Vízilabda és Szabadidő Egyesület (SZUSE) Futó Szakosztályának szervezésében.

Az újévi sportprogramról kifejtették, a 23 kilométert csak felkészülten lehet lefutni, ezért csökkentették a távokat, és megszólították a bicikliseket is. Így lett az esemény neve Új évet köszöntő 23 km-vagy a fele vagy a negyede -futva, gyalogolva vagy biciklizve. Január 1-jén, vasárnap pedig, ahogy az első futásnál, úgy most is több mint 110 ember gyűlt össze a Vízi Színház parkolójában, és közös bemelegítés után indultak útnak futva, gyalogolva vagy két keréken. Megjegyezték, a várakozáson felüli érdeklődést foghatnák ugyan a gyönyörű tavaszi időjárásra, de leginkább a mozgás, sportolás örömét megtapasztalni vágyó, kihívást kereső embereket láttak megérkezni az indulóponthoz, akiktől végül sok boldog, kipirosodott mosolyt, és köszönetet kaptak. A futáson résztvevők teát, frissítőt, pezsgős koccintást és egy szerencse hozó mézeskalács érmet kaptak.