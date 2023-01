Nem kímélte szabolcsi vendégeit a Gyulai Amazonok, a mérkőzés elején egy percen belül kétszer is bevette a kapujukat. Bár a folytatásban több ziccert is kihagyott a hazai csapat, a játékrész közepén, majd a hajrában is két-két alkalommal eredményes tudott lenni. A második félidőben sem csökkent a fürdővárosiak lövőkedve és újabb három góllal terhelték meg a Levelek kapuját, még magabiztosabbá téve a sikerüket.