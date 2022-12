A békéscsabai szilveszteri futóverseny december 31-én 10 órától rajtol, amikor a 3 fős családok és a 60 év feletti amatőrök állnak először rajthoz. 10 óra 5 perckor indulnak hosszabb távon, 4621 méteren az igazolt és 3421 méteren az amatőr versenyzők.

– A verseny hagyományosan a városi sportcsarnoktól indul és a Bajza utca felé haladnak a futók, majd a Körös-parton elfutva a Szent István térre érnek, onnan pedig egyenesen vissza, a sportcsarnokhoz. Ez 4621 méter, ezt fogják futni az amatőrök is – mondta Tóth Sándor, a Békéscsabai Atlétikai Club ügyvezető igazgatója. – Kivételesen nem a sport áll a középpontban, hanem az, hogy az emberek találkozzanak egymással, beszélgessen egy jót és nem mellékesen még sportoljanak is egy kicsit az év utolsó napján is. A versenyen természetesen idén ott lesznek a futóink, így többek között Karsai Gábor és Zahorán Milán is, de a többi szakágunk is képviseli magát.

A gála jótékony célokat is szolgál, az igazolt versenyzők és a bátor amatőrök nevezési díját a Remény-Lak Állatvédő Egyesület árváinak ajánlják fel.

A célba érkezés után hagyományosan óriás tortával és közös pezsgőkoccintással zárják az évet.

A rajtszámok már december 28-tól átvehetők a klubszékházban, az online-nevezés december 29-én zárul.