CEV-kupa elődöntőjébe 2019-ben 23 év után jutott el magyar csapat, a Békéscsabát az olasz sztáralakulat, a Busto Arsizio állított meg. A következő, 2019–2020-as kiírásban a csabaiak nem mutathatták meg tudásukat, mert közbeszólt a koronavírus-járvány, s emiatt törölték a mérkőzéseket. Két évvel ezelőtt a nyolcaddöntő jelentette a végállomást a monzai buborékban, ahol a házigazda, a sorozatot később megnyerő Saugella Monza három szoros szettben tudta legyőzni Tóth Gábor csapatát. A tavalyi kiírásban egyáltalán nem kedvezett a sorsolás a csabaiaknak, hiszen már az első fordulóban, a legjobb 16 közé jutásért vívott párharcban is roppant erős ellenfelet kaptak a lengyel LKS Commercecon Lodz képében. Bár a magyar csapat egyik mérkőzésen sem játszott alárendelt szerepet, a papírformát nem tudta felborítani.

Idén talán egy fokkal könnyebb csapattal hozta össze a sorsolás a Békéscsabát, ugyanis a bosnyák Bimal-Jedinstvo Brcko együttesével találkozik a 32-es főtábla első fordulójában. A bosnyákok a tenerifei La Laguna ellen elbukták a Bajnokok Ligája-selejtezőt, így kerültek át a CEV-kupába.

Hiba lenne persze lebecsülni az ellenfelet, amely november legvégén a szezon első trófeáját is megszerezte a bosnyák kupa megnyerésével. Hazája bajnoki címvédője jó formában várja az összecsapást (a hétvégi OK Gorazde elleni mérkőzésüket is simán nyerték 3:0-ra), nem lehet egy kézlegyintéssel elintézni az ellenfelet.

Nagyon fiatal, 2000 után született együttesről beszélünk, melyet főként bosnyák játékosok alkotják. A CEV (Európai Röplabda Szövetség) honlapjának tanúsága szerint a gárda legrutinosabb játékosa a liberó, Ajla Omerhodzic a maga 31 évével.

A csabaiak szeretnének kedvező eredményt elérni Bosznia-Hercegovinában, hogy a december 21-én, a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban 18 órakor kezdődő visszavágót nyugodtan várják.

A szerdán 19 órakor az Észak-Bosznia-Hercegovinában, a Száva folyó jobb partján fekvő, közel 40 ezres lélekszámú Brckóban kezdődő mérkőzést a szerb Darko Szavics és a görög Theodora Kiripolu vezeti.