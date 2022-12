Levendula Hotel Algyő–Oxxo Energy Orosházi NKC 28–20 (14–13)

NB I. B-s női mérkőzés. Algyő, 150 néző. V.: Bába S., Horváth P. Orosháza: Bálint A. – Ludvig 2, Vörös 3, Repák 1, Ács 1, Baráth 4 (1), Iván E. 6 (4). Csere: Szőke (kapus), Mikula 3, Gara, Patyi, Bedron. Vezetőedző: Morva Zoltán. Az Algyő legjobb dobói: Szepesi 6, Miklós 6 (2). Kiállítások: 6, ill. 6 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 5/8.

Morva Zoltán: – A különbséget túlzónak érzem még annak fényében is, hogy néhány meghatározó játékosom nem tudott pályára lépni. Nagy baj azonban nem történt, ezt mondtam a lányoknak az öltözőben is. Most pihenünk két napot, ami ráfér a csapatra. A Komárom ellen szeretnénk javítani a jövő hétvégén.