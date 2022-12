A békéscsabai városháza dísztermében kedden sajtótájékoztatót tartottak, melyen Baran Ádám, a Békéscsabai RSE elnöke elmondta, hogy a magyar-szerb közös rendezésű Európa-bajnokság mellett a 2020. márciusában a két szövetség által megkötött együttműködési megállapodásról is tárgyaltak a felek, akiket Szarvas Péter polgármester is fogadott.

– A Belgrádban aláírt szerződést mérföldkőnek tekintettük, de egy hétre jött a világjárvány és ezután sokan szkeptikusak voltak, hogy ezt az együttműködést miként tudjuk megtölteni tartalommal.

– A felek kreativitására és a felek együttműködésének szorosságára jó példa, hogy a közös rendezvények szervezésére bejelenthettük, hogy a magyar és a szerb szövetség megkapta az U17-es Eb rendezésének jogát, amire nagyon büszkék vagyunk – mondta a klubelnök, aki hozzátette, az elmúlt két napban számos technikai kérdésre tettek pontot, de a két éve aláírt szerződés együttműködésének újra strukturálásán is dolgoztak.

– Több területen – tudományos, utánpótlás válogatottak közötti együttműködés – előremutató és kölcsönös előnyökkel járó együttműködésre van lehetőség. Békéscsaba deklaráltan a magyar röplabdázás zászlóshajója, visszük a sportág jó hírét, s ezt a szerepet akarjuk folytatni felnőtt és utánpótlás szinten, ám ez nem megy Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzatával való együttműködés nélkül – hangsúlyozta a klubvezető.

Dr. Kersch Ferenc: az MRSZ komoly stratégia mentén kezdett el dolgozni.

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere örömét fejezte ki hogy az U17-es Eb magyarországi helyszíne Békéscsaba lesz. Köszönetet mondott a szerb és a magyar szövetség korábbi és jelenlegi vezetőinek, hogy a város helyszínné válását támogatták. A polgármester azt ígérte, hogy a 2023. július 9. és 20. közötti békéscsabai nyolccsapatos csoportküzdelmek során az infrastruktúrát, a szervezettséget és az érdeklődést tekintve is minden rendben lesz.

– A Békéscsabai RSE menedzsmentjének régóta tartó összefogott, precíz és magas színvonalú munkája kellett ahhoz, hogy a városvezetés, az egyesület vezetésével és a röplabda szövetség támogatásával Békéscsabát helyszínként ajánlja – mondta Szarvas Péter.

Nagy erőfeszítést igényel, hogy tizenegy napig nyolc csapat, játékvezetők, szurkolók Békéscsabán tartózkodását, s napi négy meccs szervezését meg lehessen oldani.

– A szövetségek vezetőit és a sportközvéleményt szeretném megnyugtatni, hogy rendben lesz minden. Békéscsaba már sokszor vizsgázott abból, hogy tud-e jó, sok csapatot, nézőt megmozgató több napos rendezvényt szervezni. Annak is örülök, hogy a köztudottan jó szerb–magyar politikai viszonyok egy sport világverseny megszervezésében is megnyilvánulnak.

Mester Gyula, a szerb szövetség novemberben megválasztott elnöke elmondta, hogy az elmúlt másfél napban sikeres tárgyalásokat folytattak.

– Biztos vagyok abban, hogy mindkét szövetség mindent elkövet azért, hogy a két helyszínen problémamentesen lemenjenek a mérkőzések. A nézők is alig várják már, hogy a mérkőzések elkezdődjenek. A fiatal játékosoknak az a legfontosabb, hogy a saját korosztályukon belül versenyezzenek.

Dr. Kersch Ferenc: akkor jó egy megállapodás, ha mindenki megtalálja abban a saját pozitív szándékait.

Dr. Kersch Ferenc, a hazai szövetség elnöke arról beszélt, hogy az MRSZ komoly stratégia mentén kezdett el dolgozni.

– Még idén megjelenik a sportág korosztály specifikus képzési kézikönyve. Nemcsak a technikai, taktikai képzéssel foglalkozik, hanem mentális felkészítéssel, sportpszichológiával és dietetikával is. Ez nagy előrelépés lesz az utánpótlás-nevelés terén. A sportágak csak akkor tudnak fejlődni, ha társtudományokat be tudják vonni a képzésbe. Ehhez remekül illeszkedik, hogy nemzetközi eseményeket rendezzünk az utánpótlásnak. Olyan szomszédos országgal ápolunk szövetségi és baráti kapcsolatot, amely a sportágban a világ élvonalába tartozik. Fontos, hogy azt a tudást, amit a szerb röplabda megteremtett, abból mi is kamatoztatni tudjunk.

Az elnök hozzátette, hogy az utánpótlás-válogatottak közös edzőtáboraiban, tornákon való részvételekben, a magyar edzőképzésbe a szerb tudás becsatornázásában gondolkoznak. Akkor jó egy megállapodás, ha mindenki megtalálja abban a saját pozitív szándékait.