A betétműsorokkal is színesített díjátadón a bőséges svédasztalos vendéglátás mellett az idénybeli ellenfelek barátian, jó hangulatban elevenítették fel a bajnokság legfontosabb történéseit.

Az eseményen idén is érdekelt volt a szarvasi Podani Milán. A mostani idényben nehezen tudta szervezni edzésmunkáját mentő technikusi és járművezető képzés-vállalkozása miatt, és így a nemzetközi kitekintés is elmaradt. Ennek ellenére kitartóan gyakorolt, és idén már bevetette a Honda CBR-1000 rr motorját is, amely újabb látványelemekkel színesítette gyakorlatait.

Az idei versenysorozatban Milán a MAMS Stunt országos bajnokság Divízió 1-es kategóriájának összetett versenyében 3. helyezést ért el.