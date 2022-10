Pontosan három hét elteltével lépett ismét pályára a női kézilabda élvonalban a Békéscsaba. A lila-fehér együttes hozzájuk hasonlóan a szintén újonc és az idényben eddig még ugyancsak pont nélkül álló NEKA vendége volt szombat kora este. A két csapat a másodosztály előző kiírásában is nagy harcot vívott egymással, mostani csatájukban pedig a bentmaradás szempontjából mindkét félnek égetően nagy szüksége lett volna a győzelemre.

A korábbi válogatott klasszisok, a békéscsabai Bohus Beáta és Siti Beáta által irányított balatonboglári akadémisták az első három fordulóban az Érdet, a Siófokot és a Vácot is megszorongatták, sőt, a siófokiakkal szemben sokáig közel álltak a pontszerzéshez is. Mindez jó eséllyel azt vetítette előre, hogy nem vár sétagalopp a Papp Bálint vezette csabai lányokra – mindez pedig sajnos be is igazolódott...

Mindkét oldalon kapkodás, technikai hibák és pontatlan megoldások jellemezték az első perceket. A szoros küzdelemben és a hektikus játékban kevés gól született és rendre a hazaiaknál volt az előny. A beálló posztján hatékony volt a Csaba, a csapatkapitány Giricz Laura és Mayer Szabina is nagyot brusztolt, igyekezett kihasználni, hogy a hazaiak védőfala középen sebezhető. A 22. percben Vámosi Panna hétméteresből szerzett találatával vezetett először az Előre, ám az előny gyorsan elolvadt. A szünet előtti percek fordulatosan alakultak és a tempót is fokozták a felek, a gyors gólváltások után döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok.

Pocsékul indult a második félidő békéscsabai szempontból, de gyakorlatilag a komplett második harminc percet illethetjük ezzel a jelzővel. A 35. percben a két hétméterest is értékesítő balatoniak sorozatban négy góllal léptek el a büntetőt rontó vendégektől és az utolsó húsz percre fordulva négy volt a NEKA előnye. Papp Bálint időkéréssel próbálta felrázni a játékosait, de már nem tudott újítani a valós tudásától elmaradó, a második félidő első 18 percében mindössze ötször eredményes ENKSE az egyre lelkesebb, nagy akarattal harcoló, kevesebbet hibázó és biztosan győzedelmeskedő boglári fiatalok ellen.

Ez pedig azt jelenti, hogy négy forduló elteltével máris nagyon nehéz helyzetbe sodorta magát az alsóházi kulcsmérkőzést is elveszítő csabai együttes, egyúttal adja magát a fájó kérdés: ha az egyik legnagyobb bajnoki rivális ellen sem sikerült megkezdeni a pontgyűjtést, akkor ki ellen törhet meg végre a jég és indulhat el felfelé a csapat?

NEKA–EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE 26–21 (12–12)

NB I-es női mérkőzés. Balatonboglár, 250 néző. V: Hargitai, Markó

NEKA: Zaj – Gém 2, Kovalcsik B., Juhász K., Varga Emília 9 (6), Csíkos 2, Szabó Anna 4. Csere: Wéninger (kapus), Szabó Lili 1, Ferenczy D. 2, Uhrin 4, Kellermann 1, Csata, Zsembery, Horváth P. 1. Vezetőedző: Bohus Beáta

Békéscsaba: Razum – Andróczki 2, Lanisztanin Agbaba 7 (2), Bucsi 2, Mayer Sz. 1, Gyimesi 2, Kukely K. Csere: Szabó D. (kapus), Giricz L. 1, Termány 2, Török F., Horváth G., Vámosi 4 (2), Borbély M. Vezetőedző: Papp Bálint

Az eredmény alakulása. 2. perc: 2–0. 6. p.: 3–2. 13. p.: 4–4. 17. p.: 7–6. 22. p.: 8–9. 23. p.: 10–9. 25. p.: 10–11. 35. p.: 16–12. 39. p.: 17–15. 43. p.: 21–16. 51. p.: 22–19. Kiállítások: 6, ill. 12 perc. Hétméteresek: 6/6, ill. 5/4

Papp Bálint: – A második félidőben egyből kapkodva kezdtünk, technikai hibákat követtünk el, emberhátrányba kerültünk, elrontottuk a helyzeteket az ellenfél pedig több góllal elhúzott. Utána szétesett a játékunk, főleg támadásban és már nem tudtunk megújulni, így magabiztosan nyert a NEKA.