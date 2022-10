Hagyomány, hogy a magyar és a román harcművészek rendszeresen közös szemináriumon találkoznak egymással. A Békés Megyei Harcművész Szövetség beszámolója szerint ezeken a jó hangulatú és tanulságos szakmai továbbképző rendezvényeken nem csak a különböző stílusú és jellegű harcművészekkel lehet megismerkedni, hanem ezek az összejövetelek jól szolgálják az irányzatok és a nemzetek közötti kapcsolatok kiépítését is.

A temesvári Daisho Klub évente rendezi meg önvédelmi szemináriumát, a Nippon Seibukan Akadémia romániai szekciójának keretében, a bukaresti Cold Steel egyesülettel közösen. Magyarországról az óbudai Jutsu Kai Kan és a békéscsabai JALTE gosinkai karate csoportja vett részt a rendezvényen. A tábor szakmai vezetője a román dzsúdzsucu élet meghatározó alakja, a Nippon romániai és európai vezetője, hansi Robert Manole (9. dan) volt. Manole nagymester késtechnikákat oktatott és a testőri tevékenység néhány fogását is megmutatta. Csoportbontásban zajlottak az edzések, a gyerekeknek külön tréningeket tartottak. hansi Doru Galan (8. dan) a rá jellemző kemény és ötletes önvédelmi technikákat oktatta. Vasile Coroi (8. dan) ismét megmutatta, hogy a földharc kiváló oktatója. A meghívott oktatók közül kjosi Pospischil Tamás (7. dan), a Nippon akadémia magyarországi vezetője nem csak dzsúdzsucut oktatott, hanem egy rövid, de látványos bemutatót is tartott a lányával. sihan Gregor László (8. dan) a felnőtteknek az utcai közelharctechnikákat és a rövid bot használatát oktatta a résztvevőknek, míg a gyerekeknek az iskolákban előforduló támadások kivédését mutatta be.

A kétnapos szeminárium emléklapok átadásával zárult és a jól sikerült temesvári összejövetelt további közös programok követik majd.