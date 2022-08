A Győrben eltöltött első három hét után immár Spanyolországban folytatja a felkészülést az augusztus 20-án rajtoló Európa-bajnoki selejtezősorozatra a magyar női röplabda-válogatott. A német Andreas Vollmer által irányított nemzeti csapat az edzések mellett kétszer is összeméri erejét felkészülési találkozón a spanyol együttessel. A külföldi edzőtáborban a 19 tagú keretből 15 játékos utazott el, a bajnoki ezüstérmes, Magyar Kupa-bronzérmes Békéscsabai Röplabda SE két kiválósága, a feladó, Bagyinka Fanni és a nyáron a Nyíregyházától szerződtetett center Pintér Andrea is tagja a csapatnak. A kaposvári center, a korábban Csabán is megfordult Bodovics Hanna, az újpesti center, Kilyénfalvi Zsófia, illetve a bajnoki és MK-címvédő két röplabdázója, a center Kump Alíz és az ütő Vezsenyi Adrienn nem tartott társaival. A női válogatott jövő héttől Budapesten, az UTE csarnokában készül, ahol a jövő hétvégén három napos tornán vesz részt Csehország és Szlovákia társaságában.

A magyar férfi nemzeti csapat már megkezdte a kvalifikációs küzdelmeket: a Koch Róbert által irányított együttes a szerdai rajton Spanyolországtól Budapesten elszenvedett 3:2-es vereség után (a nagyszerű küzdés értékes egy pontot ért a mieinknek a kiváló meccsen) szombaton délután Georgiában lép pályára a második körben.

A magyar női röplabda-válogatott spanyolországi kerete. Feladók: Bagyinka Fanni (Békéscsaba), Berkó Liliána (MTK), Fábián Fanny (Vasas). Nyitásfogadó ütők: Kiss Gréta (Terville, francia), Szakmáry Gréta (Cuneo, olasz), Szedmák Réka (Kaposvár), Szűcs Kinga (Casalmaggiore, olasz), Török Kata (Vasas). Feladó-átlók: Németh Anett (Potsdam, német), Petőváry Panni (Újpest). Centerek: Gyimes Zsófia (Kaposvár), Papp Orsolya (Vasas), Pintér Andrea (Békéscsaba). Liberók: Juhár Dalma (Vasas), Tóth Fruzsina (Nyíregyháza).

Az Eb-selejtezők magyar programja. Augusztus 20., 19:00: Portugália– Magyarország. Augusztus 24., 18:00: Magyarország–Ukrajna (Budapest). Augusztus 27., 18:00: Magyarország–Ciprus (Budapest). Szeptember 3., 19:00: Ciprus–Magyarország. Szeptember 7., 18:00: Ukrajna–Magyarország (Kutná Hora, Csehország). Szeptember 10., 18:00: Magyarország–Ukrajna (Békéscsaba).