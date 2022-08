A Papp Bálint által irányított lila-fehér együttes Zilahra utazott, ahol pénteken és szombaton két edzőmérkőzést is vív. Előbb péntek este háromnegyed héttől a korábbi román női szövetségi kapitány, Gheorghe Tadici vezette házigazda HC Zalau, majd szombat délelőtt tíz órától a CSM Targu Jiu (Zsilvásárhely) lesz az ellenfél.

Egy biztos, Bucsi Lilire továbbra sem számíthat a szakmai stáb. A tehetséges balátlövő a magyar ifjúsági válogatott tagjaként az Észak-Macedóniában zajló U18-as világbajnokságon szerepel. A békéscsabai születésű korábbi válogatott klasszis, Bohos Beáta gardírozta magyar csapat a szkopjei csoportkörben Argentínát, Spanyolországot és a szintén továbblépő Franciaországot is legyőzve hibátlanul jutott be a középdöntőbe, ahol elsőként csütörtök késő este Brazíliával találkozik. A másik középdöntős mérkőzés pénteken este fél héttől lesz Norvégiával szemben. A négyesből az első kettő jut be a legjobb nyolc közé.