Mindenből egy – győzelem, döntetlen és vereség a három Békés megyei résztvevő mérlege a labdarúgó NB III szerdai, hatodik fordulójában.

A Körösladány a kiválóan rajtoló, szintén újonc, rutinos kerettagokat felvonultató és stabilan védekező Karcag ellen szerepelt hazai pályán. A KMSK-nál több hiányzó is akadt, Almási Miklós külföldi civil munkája miatt befejezte a futballt, Illés Rihárd megsérült, Lászik Milán is maródi, míg Szántó Mihály továbbra is eltiltott, miközben erősített is az utolsó nyári átigazolási napon: érkezett a Békéscsabai Előre II. csapatától Cservenák Csaba. A hazaiak semmit sem bíztak a véletlenre, 32 perc elteltével már négy gólt varázsoltak be az eddig meglehetősen masszívan menetelő vendégeknek. A kiválóan és hatékonyan kezdő ladányiak a koncentrált és fegyelmezett játékkal demoralizálták a kapujukat az elmúlt meccseken jól őrző karcagiakat. Ekker Attila egyre jobb formába lendülő együttesének mérlege az első körben a DVSC II.-től elszenvedett vereség óta három győzelem és két döntetlen.

A múlt hétvégén a Magyar Kupa harmadik fordulójába továbbjutó Füzesgyarmat a közvetlen rivális Tiszaújváros vendége volt. Mindkét csapat markáns játékot mutatott az elejétől kezdve. A gyarmatiak nemcsak védekezésre rendezkedtek be, hanem többször is veszélyt jelentettek a hazai kapura is. Mégis a tiszaújvárosiak szerezték meg a vezetést a szünet előtt egy jogos büntetőből, amit két vendéghiba is megelőzött. A második félidőben folyamatosan feljebb kapcsolva alakították ki és hagyták ki a nagy helyzeteket. Végül Sorin Raducu második nagy zicceréből sikerült egyenlítenie az FSK-nak az utolsó percekben, így reális eredmény született.

Az első öt kör után pont nélkül álló Békéscsaba második csapata a csabai születésű és nevelésű védőt, Rubus Tamást is bevető, a meccskeretében 11 légióssal kiálló Kisvárda II.-höz látogatott. A hullámvölgyben lévő és gyenge védekezésével a saját dolgát továbbra is pokolian megnehezítő fiatal lila-fehér együttes már három perc elteltével hátrányba került és a szabolcsiak a második játékrész elején is gyorsan beköszöntek, amivel gyakorlatilag pontot is tettek a mérkőzés végére.

Körösladány MSK–Karcagi SE 5–2 (4–0)

NB III.-as mérkőzés. V.: Kakuk. Körösladány: Kertész D. – Ruzsa, Wéber (Palik, 82.), Talpalló Á., Bakk, Czirok, Zelenyánszki (Murvai, 59.), Papp D., Burai D. I. (Szántó, 82.), Kisari (Farkas J., 59.), Malkócs (Csicsely, 68.). Vezetőedző: Ekker Attila. Karcag: Fedinisinec – Ballók, Pap Zs., Szabó L., Miterkó (Sidibe, 64.), Éles, Oláh N. (Marucsák, 46.), Tóth M. (Nagy Z., 46.), Szentannai (Balajti T., 64.), Virág Á., Juhász M. (Kuti, 82.).Vezetőedző: Igor Bogdanovics.

G.: Malkócs a 7., Czirok a 12. és a 32., Wéber a 30., Zelenyánszki az 54., ill. Pap Zs. A 67. és a 72. percben. Kiállítva: Sidibe a 77. percben. Körösladány jó: Malkócs, Papp D., Ruzsa, Burai, Czirok, Zelenyánszki.

Ekker Attila: – Remekül kezdtek a fiúk, szerettünk volna minél hamarabb gólt szerezni, hiszen tudtuk, hogy nem sokszor szokták bevenni az ellenfél kapuját. A gól után is próbáltuk nyomás alatt tartani a riválist és növelni az előnyünket, meglovagolva a zavart a karcagi védelemben.

Termálfürdő FC Tiszaújváros–Füzesgyarmati SK 1–1 (1–0)

NB III.-as mérkőzés. Tiszaújváros. V.: Muhari. Tiszaújváros: Tóth Cs. – Bocsi (kiss B., 26.), Kundrák, Gelsi, Vitleki B. (Lehóczki, 74.), Tóth S., Gönczi, Páll, Nagy D. (Erős T., 61.), Nagy P., Valkay. Vezetőedző: Vitelki Zoltán. Füzesgyarmat: Fildan – Raducu, Vaszilijevics (Toca, 68.), Achim S. (Bódis, 93.), Oltean, Pataki, Kis Sz. (Orovecz, 84.), Achim Á., Cigan, Popescu (Szabó B., 68.), Virág T. (Kiss G., 46.). Vezetőedző: Szabados Tamás. Szakmai koordinátor: Boros Tibor. G.: Nagy D. A 40. (11-esből), ill. Raducu a 86. percben. Füzesgyarmat jó: Raducu, Achim Á., Kis Sz., Cigan.

Boros Tibor: – A pontszerzés volt az elvárás a csapattal szemben, így a mérkőzés összképét tekintve akár elégedett is lehetnék, de talán közelebb álltunk a győzelemhez.

Kisvárda Master Good II.–Békéscsaba 1912 Előre II. 4–0 (1–0)

NB III.-as mérkőzés. Kisvárda. V.: Vinter. Kisvárda II.: Perehanec – Avetiszjan, Sikorszki, Szőr, Rubus, Biró R. (Honcsar, 73.), Nagy M. (Bokor, 80.), Bjelalov (Kiruhin, 64.), Czérna (Adu, 73.), Králik, Heles (Simon, 64.). Vezetőedző: Kocsis János. Békéscsaba II.: Tóth A. – Zahorán Á., Sipaki, Pap Sz., Balla (Marik S., 72.), Sipos G., Szabó Cs., Ilyés (Mágocsi,68.), Bónus, Oláh Á., Szabó Zs. Edző: Nagy Sándor, Szenti Zoltán. G.: Heles a 3., Nagy M. az 51., Avetiszjan a 70. és Honcsar a 78. percben.

NB III., Keleti-csoport, 6. forduló. További eredmények: Debreceni EAC–Sényő 3–0, Hatvan–Putnok 1–3, Pénzügyőr–DVSC II. 2–0, Eger–Vasas II. 1–1, Hajdúszoboszló–DVTK II. 3–0, BVSC–Tiszafüred 2–0, Jászberény–BKV Előre 0–1.