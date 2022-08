A 33 éves játékos Franciaországban igyekezett kipihenni az előző idény fáradalmait, de arra is jutott ideje, hogy meglátogassa a barátait és a rokonait, akikre nem jutott elég idő szezon közben. A pihenés mellett edzett is, készül arra, hogy visszatérjen Békéscsabára.

Az előző szezonnal kapcsolatban megjegyezte, hogy vegyesek az érzései, mert a csapatnak jó idénye volt, ugyanakkor még mindig megvan a keserű szájíz amiatt, hogy nem tudtak nyerni.

– A döntő elvesztését azóta is bánom, de ezt extra motivációként fogom használni a következő idényben! A győzelmen kívül minden megvolt, a vereség viszont komoly mínusz számomra. Ám ezzel együtt is optimistán várom a folytatást – jelentette ki a játékos, aki szerint ez a motiváció volt a legfőbb oka annak, hogy végül hosszabbított a csapattal.

– Semmiképp sem akartam vereséggel távozni Békéscsabáról. Abban bízom, hogy jövőre másképp fognak alakulni a dolgok. Persze az is közrejátszott, hogy megszerettem a várost, közel van Szerbiához, valamint a magyar bajnokságot is ismerem, szinte mintha otthon játszanék. Az edzések is jók, a magyar bajnokság pedig évről évre fejlődik, jövőre minden eddiginél erősebb lesz. Láttam, hogyan erősítettek az ellenfelek, komoly kihívásra és harcra számítok.

Drpa az új igazolásokról is elmondta a véleményét.

– Követtem az eseményeket, Ralitsát (Ralitsa Vaszileva – a szerző) jól ismerem, és bár a többieket kevésbé, róluk is jókat hallottam. Annak is örülök, hogy szerződtettünk egy új átlót, mert a tavalyi idényben nem igazán volt segítségem és így nagyon nehéz volt. Idén pedig már a Közép-európai Ligában is indulunk, úgy aligha bírtam volna a terhelést. Ráadásul így az edzések még jobbak lesznek, hiszen versenyezhetünk egymással, ami mindkettőnkből a legjobbat fogja kihozni és együtt fejlődhetünk. Ez mindig sokat számított nekem.

Az idei célkitűzésekről így beszélt:

– A személyes célom, hogy ezzel a csapattal megnyerjük az Extraligát. Tényleg nagyon szeretném! Nem lesz egyszerű, hiszen – ahogy mondtam – szerintem rendkívül erős a mezőny, a Balatonfüred és a Vasas is jól igazolt.

– Nyíregyházán nem tudom mi a helyzet, de az említett két csapat erősödött, óriási csatának nézünk elébe. A rájátszást és a végjátékot már nagyon várom! Az az én kedvenc időszakom, legyen szó az Extraligáról, a Magyar Kupáról vagy a MEVZA-kupáról. Rengeteg mérkőzést fogunk játszani, de ebből csak profitálni fogunk.