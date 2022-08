Túl van az Európa-bajnoki selejtezősorozat felén a magyar női válogatott. A tavasszal kinevezett német Andreas Vollmer által irányított nemzeti együttes az első három csoportmérkőzésén a papírformának megfelelően biztosan győzte le a portugál és a ciprusi csapatot, illetve hatalmas küzdelemben pontot szerzett Ukrajna ellen is. Ha két békéscsabai kerettaggal, a feladó Bagyinka Fannival és a center Pintér Andreával felálló mieink szombaton a negyedik körben is érvényesítik nagyobb tudásukat Cipruson és újra nyernek, illetve ha a C jelű négyes élén álló Ukrajna vasárnap este 3:0-ra vagy 3:1-re felülmúlja Portugáliát idegenben, akkor a magyar válogatott 2015 óta sorozatban az ötödször is kiharcolja az Európa-bajnoki részvételt. A cél és az álom, azaz az újabb kontinenstornán való szereplés karnyújtásnyira van Bagyinkáéktól – a BRSE 24 éves, tehetséges karmestere erről és az eddigi meccsekről is beszélt a Magyar Röplabda-szövetség honlapján.

– Meccsről-meccsre jobban érezzük egymást és csiszolódik a játékunk. Nagyon hasznos volt a felkészülés során, hogy sok edzőmeccset tudtunk játszani, és éles helyzetekben próbáltuk ki magunkat. Mindegyik ellenfélre alaposan felkészültünk a kvalifikáció során is, ennek is volt köszönhető, hogy már az első három körben hét pontot szereztünk. Az ukrán meccs kapcsán természetesen van bennem egy kis hiányérzet, hiszen nagyon kevésen múlott a győzelem, de jó érzés volt látni, hogy egy kettes szetthátrányból sikerült visszajönnünk a meccsbe. Az első mérkőzéshez hasonló, koncentrált játékot szeretnénk mutatni Cipruson is a hétvégén, nem lehet más a cél, mint a három pont begyűjtése. Ha pedig az Eb-kijutás már a hétvégén eldől, annak természetesen örülünk, de attól függetlenül is szeretnénk a hátralevő találkozóinkat is megnyerni – mondta a feladó, aki tagja volt a tavalyi Eb-n részt vevő magyar együttesnek is és aki már várja a portugálok elleni utolsó, jövő szombaton Békéscsabán sorra kerülő selejtezős meccset:

– Szeretem, hogy Békéscsabán idény közben is sokszor játszunk telt ház előtt, a portugálok elleni utolsó meccsen is hasonlóban bízom. Motivál és magabiztosságot ad, hogy jól ismerem a csarnokot, egyértelmű, hogy a meccs után győztesként szeretném elhagyni a pályát! Emellett ott lesznek a lelátón a számomra legfontosabbak, ami szintén rengeteg pluszmotivációt ad.

A magyar női válogatott eddigi Eb-selejtezői: –Portugália 3:0 (idegenben), –Ukrajna 2:3 (otthon), –Ciprus 3:0 (o). A hátralévő program. Szeptember 3., szombat, 19:00: –Ciprus(Nicosia). Szeptember 7., szerda, 18:00: –Ukrajna (Kutná Hora, Csehország). Szeptember 10., szombat, 19:00: –Portugália (Békéscsaba).