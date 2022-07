A felkészülést Balázs József edző irányítása mellett a gyulai Grosics Akadémián kedden elkezdő együtteshez csatlakozik a 21 esztendős védő, Rajsli Dániel, aki az előző szezonban a megyei I. osztályú Hódmezővásárhely együttesében játszott. A békéscsabai akadémián nevelkedő játékos egy időben Jaminában is futballozott. Katona György Viktornak (26) is volt köze Hódmezővásárhelyhez, ahol többször is megfordult.

A medgyesegyházi gyökerekkel rendelkező bal oldali középpályás megfordult az NB III-ban is, a tavaszt Törökszentmiklóson töltötte. Belekóstolt a harmadik vonal légkörébe a körösladányi próbajátékán húzódást szenvedő Bojtos Tamás (20) is, aki utánpótlás éveiben a gyulai Grosics Akadémián pallérozódott, majd az akkor NB III-as Hódmezővásárhely együttesének mezét is magára öltötte, tavasszal pedig Tiszafüreden kapott szerepet.

Nem lesz részese a végegyházi alapozásnak két fiatal labdarúgó, a szélső védő Szász György és Kurta Barnabás János (19), valamint a középpályán és a csatársorban is otthonos Szlovák Norbert (29).