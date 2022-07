A sokszínűség jellemzi a Magyar IKU Karate Szövetséget, amely nyílt szervezet, irányzattól függetlenül fogadja be a dolgozni, edzeni vágyó tagokat, és továbbra is várja a klubok jelentkezését. Örömteli fejlemény, hogy az első jelentős nemzetközi eredmény is megszületett, miután Feszt Gergő bronzérmet szerzett tavaly a nagyváradi IKU Karate Európa-bajnokságon, ahol Magyarország a kilencedik lett az éremtáblázaton A magyarországi szövetség közgyűlést is tartott a közelmúltban. Elfogadták a beszámolókat, illetve személyi kérdésekben is döntések születtek: az edzőbizottság vezetését a Békés Megyei Harcművész Szövetség vezetője, shihan Gregor László 8. dan vette át. Pontosították az eseménynaptárt is. A tervek szerint október elején tartják meg a szövetség első országos bajnokságát, amely egyben válogatóverseny is lesz az október végi, az olaszországi Caorléban sora kerülő IKU világbajnokságra. A magyar bajnokságra való felkészülést szolgálta az a bírói tanfolyam, amelyet szintén a balatoni edzőtáborban több napon át tartottak meg.

