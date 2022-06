Az augusztusban és szeptemberben Európa-bajnoki selejtezőket vívó, megfiatalított és több újoncot avató nemzeti csapatunk a múlt szombati első fordulóban, szintén itthon Romániával szemben maradt alul öt játszmában. Keleti szomszédunk már mindkét románok elleni meccsét letudta, egyszer 3:2-re kikapott, egyszer pedig 3:1-re nyert.

Az átalakulóban és épülőben lévő magyar keretnek a bajnoki ezüstérmes Békéscsabai RSE centere, Zólyomi Rebeka és liberója, Kertész Petra is a tagja. Közülük a 19 éves, csabai születésű és nevelésű Kertész végig játszotta az első csoporttalálkozót. A liberó a Magyar Röplabda-szövetség honlapján beszélt a válogatottbeli bemutatkozásról és az ukránok elleni folytatásról is.

– Az volt az álmom, hogy bemutatkozhassak a felnőttválogatottban, nagyon örülök annak, hogy ez most sikerült! A lányok többségét már ismertem korábbról, de a többiek is mind nagyon aranyosak. Rendkívül jól éreztem magam a felkészülés során és az első csoportmérkőzésen is, egyáltalán nem izgultam. Kiválóan ment a játék, úgy érzem, hogy a maximumot ki tudtam hozni magamból. Az ukránok elleni találkozókon szoros csatára számítok. Több nap is videón elemeztük az ukrán csapatot, amely gyors röplabdát játszik, szóval nem lesz egyszerű dolgunk. Úgy gondolom, hogy a két csapat egy szinten van, apróságok fognak dönteni, hogy melyik együttes nyer. Mindent megteszünk, hogy megnyerjük a találkozót!