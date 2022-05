A felnőttek újonnan kinevezett szövetségi kapitánya, a német Andreas Vollmer a fiatalítás jegyében hirdetett keretet a május 28-án kezdődő Arany Európa-ligára, a csapatba pedig bekerült a Swietelsky-Békéscsaba együtteséből Zólyomi Rebeka és Kertész Petra is. Vollmer megemlítette, hogy a nyári program második felére, azaz az Európa-bajnoki selejtezőkre további játékosokat is meghív, köztük a csabai feladót, Bagyinka Fannit is.