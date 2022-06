– Ettől függetlenül szépen fejlődtek a kerettagok, kialakult egy mag. Abban maradtunk a vezetőséggel, ha lehetőség nyílik egy nagy dobásra, akkor folytatjuk, csak hát az az igazság, ha nem jönnek az igazán jó eredmények, akkor el kell gondolkodni, hogy mennyit nyerhetünk vagy éppen veszíthetünk hosszú távon. Szerintem jó stratégia lehet a jövőben Csurgón, hogy az utánpótlást próbálják felépíteni – fogalmazott a mesteredző, aki összességében elégedett volt azzal, ahogyan fejlődött a somogyi csapat:

– Jó és igyekvő játékosokkal dolgozhattam együtt, megfelelőek voltak a feltételek, nem vallottunk szégyent. Az a bizonyos áttörés azonban nem sikerült, ettől függetlenül több örömöm volt ebben a két csurgói évben, mint bánatom. Sok olyan pillanatot szerzett a csapat, amiért érdemes ezt a munkát csinálni.

A rutinos tréner hangsúlyozta, jó néhány állomáshelye volt már az elmúlt évtizedekben, így tudja, mindig le kell vonni a megfelelő tanulságokat, ráadásul nem ez lesz az első eset pályafutása során, hogy valahol becsukódik előtte egy ajtó, miközben máshol egy új kinyílik felé. Vannak ajánlatai, egyelőre azonban nem tudja pontosan, mit hoz a jövő.

Szorít az Előrének az NB I.-ben

Az 1996-ban a Szeged, 2000-ben pedig a Dunaújváros férficsapatával elsőosztályú bajnoki aranyat szerző, a Dunaferrel 2001-ben Magyar Kupa-győztes tréner korábban a Békéscsabai Előre férfi és női együttesét is irányította edző karrierje során az élvonalban.

– Örültem a női csapat eredményének, jelentős munka van az NB I-es feljutásban. A motivációs tényezők is fontosak voltak és az igazolások is jól sikerültek. Azt kívánom, hogy ne legyen liftezés a két osztály között, szorítok azért, hogy az új idényben sikerüljön a megkapaszkodás, utána pedig legyenek meg a lépcsőfokok fokozatosan felfelé is, mert Békéscsaba városának és a megyének is kijár egy NB I.-es női kézilabdacsapat.