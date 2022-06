Az Albániában megrendezett Európa-bajnokság és az azt követő rövid szusszanás után ismét gőzerővel tréningezik a megyeszékhelyen Mitykó Veronika, a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidősport Egyesület kiválósága. A 21 éves, áprilisban 205 kilóval egyéni csúcsot elérő kiválóság a tiranai kontinenstornán a Nemzeti Sport beszámolója szerint szakításban a kezdősúlyán (94 kg) ragadt, a 98, majd harmadikra a 99 kiló is kifogott rajta, beülni sem tudott a súllyal.

Noha utolsó szakítókísérlete után sokáig fájlalta, tapogatta a jobb vállát, nem történt nagyobb baj.

Legalábbis ezt igazolta a lökésben nyújtott biztató produkciója: a 104 kilóval nem gyűlt meg a baja, a 108-cal nehezen állt fel, de határozottan lökte ki, sőt megbirkózott a 111 kilóval is – vagyis beállította az egyéni csúcsát, és a 9. helyen végzett 76 kg-ban.

– Vegyes érzések vannak bennem az Európa-bajnokság kapcsán, mert amire vártunk, hogy szakításban jó eredményt érhetek el, az sajnos nem sikerült. Technikai hiba miatt elcsúszott a gyakorlat – tekintett vissza önkritikusan Mitykó Veronika. – Kifordult a vállam, kétszer is, ráadásul egymás után, de most már, lekopogom, rendben van, kezelgettem, kenegettem. Az Eb előtt egy héttel be kellett menjek a tatai központi olimpiai edzőtáborba, őszintén szólva ennek sem igazán örültem… A lökés viszont boldogságot nyújt, mert három kilót javítottam az egyéni csúcsomon, és végre átléptem a száztíz kilós álomhatárt, aminek nagyon örülök. Nem gondoltam volna, hogy lökésben sikerül három jó gyakorlat, hiszen ez a gyengébbik fogásnemem, ettől függetlenül ideje volt már száztíz fölé jutnom. Az Eb-szereplés ezen részével tehát elégedett vagyok, a szakítással már kevésbé.

Edzője, Bökfi János leszögezte, nagyon jó féléves munka után várták az Eb-t, a tavaszi versenyeken is látszott Veronikán a folyamatos fejlődés, jó volt a mozgása és az erőnléte.

– A kiváló fizikumot a lökésben elért egyéni csúcsa és a feszült helyzetben kivitelezett három jó gyakorlata igazolta is – fogalmazott a korábbi olimpikon, majd szövetségi kapitány Bökfi, aki kitért az Eb előtt még itthon történtekre is. – Úgy gondoltam, az edzőtábor fontos és jó hatással lehet az erőnlétére, ezen a téren nem is volt gond, ugyanakkor hibának tartom, hogy Haragos Attila szövetségi kapitány beleszólt a technikai részbe, a gyakorlatok végrehajtásába az Eb-felkészülés utolsó szakaszában. Egy ilyen kiforrott mozgással rendelkező versenyző mozdulatainak átalakításához legalább fél év kell, egy hét alatt csak összezavarták Veronikát, ezt láttam rajta az Eb-n is, miközben itthonról figyeltem a közvetítést. Visszalassítottam, kikockáztam, látszott, hogy olyan hibákat követett el, ami korábban is előfordult már, de sikerült kijavítanunk, most mégis visszaköszönt.

A tréner elmondta, az albániai kiutazása sajnálatos anyagi problémákon múlott, a hazai szövetségnek és a csabai egyesületnek sem állt rendelkezésre az ehhez szükséges összeg, ami Bökfi szerint „szintén egy tanulság” a jövőre nézve.

– Azonban így is ott vagyunk az élmezőnyben, nincs óriási dráma, a jövőbe tekintünk, a következő két évet az olimpia érdekében kell végigdolgozni – tekintett előre a szakember.

Mitykónak a száztizenegy kilós eredmény lökésben pluszlendületet adott, visszacsatolást jelent, mert látja, megéri a sok edzés, ezért kell tovább csinálnia, mert ha még többet dolgozik, akkor eljuthat az élmezőnybe, ahová nagyon szeretne bekerülni:

– Tavaly az olimpiai pontszámok miatt csak hetvenegy kilóban indultam, ezért egész évben fogyasztanom kellett, de a testem többet kívánt ennél a súlynál. Örülök, hogy feljebb léptünk egy súlycsoporttal. Ha a jövőben egy-egy verseny vagy a mezőny azt követeli meg, akkor hetvenhatban, ha épp azt, akkor pedig nyolcvanegy kilós kategóriában fogok indulni. Azt is figyelembe kell venni, hogy ha már valakinek a súlya hetvenhat kiló és húsz deka, akkor nyolcvanegyben kell indulnia.

A kontinenstornán egyébként az oroszok, a fehéroroszok és a románok távollétében összesen 22 ország jutott éremhez legalább valamelyik fogásnemben. Összetettben pedig 18 ország versenyzője állhatott dobogóra, ám magyar súlyemelő nem, miközben a sportági nagyhatalomnak korántsem nevezhető albán, belga, francia, lett, német, norvég, svéd, spanyol és osztrák színekben induló női versenyző is érmet szerzett. Ezzel kapcsolatban Mitykó (aki saját bevallása szerint a középmezőnybe sorolná magát) is leszögezte, a 71 és a 76 kg-os súlycsoport is nagyon erős, nehéz felvenni a versenyt a riválisokkal, akik egyre fiatalabbak, és folyamatosan jönnek újabb indulók:

– Vannak alacsonyabb versenyzők is, de zömmel inkább már hozzám hasonló testalkatúak, magasak, hosszú végtagokkal, csak egy kicsit izmosabbak nálam. Erre a mostani generációra már ez a jellemző.

A súlyemelő június végén és július elején a spanyolországi La Coruñában lép pódiumra, ezt követi augusztus közepén a nagy múltú kecskeméti Messzi István-emlékverseny. Október 15. és 25. között újra irány Tirana, ahol az U23-as Eb-t rendezik, majd decemberben kerül sor az olimpiai kvalifikáció első lépésének számító világbajnokságra a kolumbiai Bogotában.

Pokolian nehéz kijutni Párizsba

A súlyemelés kvótája a 2016-os riói olimpia 260-as létszámáról a tavalyi, tokiói játékokra eleve 196-ra apadt, a 2024-es párizsi ötkarikás seregszemlén pedig már csak 120-an emelhetnek, a törlések nyomán öt-öt férfi-­ és női kategóriában. A francia fővárosban a nők a 49, az 59, a 71, a 81 és a plusz 81 kilogrammos súlycsoportban szerepelhetnek. Mindez Mitykó Veronika – akinek az edzősúlya 76 és 77 kg között van – esetében azt jelenti, hogy a 71 kilót „el kell felejteni”, és felmenni a 81 kg-os súlycsoportba, a cél az, hogy ebbe a kategóriába erősödjön bele egyre jobban. Öt-hat kilót ­fogyasztani a 71 kg-hoz ugyanis jelentős erőveszteséggel is járna.

– Kevesebb versenyző, kevesebb indulási lehetőség, kevesebb esély, azaz nagyon-­nagyon nehéz lesz kijutni a következő olimpiára, de megpróbáljuk. Csinálni kell – szögezte le Párizs kapcsán Mitykó Veronika.