Huszonhat érmet zsebeltek be a Békés megyei tekvandósok

A nagy tradíciókkal rendelkező nemzetközi harcművészversenyek sorában is előkelő helyet foglal el a Hatvan sorra kerülő Nemzetek-kupája, amelyet immár a huszadik alkalommal rendeztek meg a Heves megyei városban. A Dudás Attila Mester vezette házigazda helyi klub egyben alapításának negyvenedik évfordulóját is most ünnepelte.

A nyolc arany- mellett öt ezüst- és tizenhárom bronzérmet is hazahoztak a Békés megyei harcművészek a Nemzetek kupájáról

A Békés megyei Harcművész Szövetség tájékoztatása szerint idén hét országból 270 versenyző érkezett a viadalra. Olyan sportági nagyhatalmakból is indultak sportolók, mint Szlovénia, Románia, amely nemzetek a nagy világversenyek éremtáblázatán rendszerint előkelő helyet foglalnak el. Békés megyéből öt klub mérette meg magát a rangos eseményen, nem is hiába. A kiélezett, kemény küzdelmeket hozó összecsapások után összesen nyolc arany-, öt ezüst- és tizenhárom bronzéremmel zártak a megyei kiválóságok. A szakvezetők így azzal a megnyugtató tudattal tekinthetnek vissza a versenyre, hogy megfelelő szinten áll a Békés megyei tekvandós utánpótlás, már kopogtatnak a jövendő felnőttbajnokok is az ajtón. A megyei harcosok remélik, eredményességben és az érdeklődés terén is hasonló sportélményekben és küzdelmekben lesz részük a battonyai Barátság-kupa nyílt versenyen június 26-án, amikor más harcművészirányzatok is küzdőtérre lépnek. Eredmények: A Békés megyei győztesek. Formagyakorlat szabályrendszer. Serdülő leány, I–III. Dan. 1. hely Cseresznyés Lea (Magyarbánhegyesi Corvin TKD Klub). Serdülő leány, 3–1. gup. 1. Farkas Csenge (Magyarbánhegyes). Küzdelem szabályrendszer. Ifjúsági leány, 51 kg. 1. Berki Viktória (Barátság SE Battonya). Serdülő leány, 30 kg. 1. Tóth Lia Kinga (Spárta Taekwon-do SE Medgyesegyháza). Serdülő II. fiú, 55 kg. 1. Mezei Tamás (Battonya). Serdülő II. leány, –50 kg. 1. Kaposi Zorka (Dragon Taekwon-do klub Kétegyháza). Gyermek fiú. 35 kg: 1. Málik Csaba (Magyarbánhegyes). 40 kg. 1. Kovács Szabolcs (Szarvasi Taekwon-do Klub).

