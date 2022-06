Füzesgyarmati SK II.–Csorvási SK 1–4 (0–2)

Füzesgyarmat, néző. V.: Kovács A. Füzesgyarmat: Seprenyi – Mazán, Vámos, Komáromi R. (Dóczi), Tóth L. (Hercz), Nagy A. (Tóth K.), Vígh L., Zs. Nagy, Kovács M., Bereczki, Kiss B. (Jónás). Edző: Fábián Ottó. Csorvás: Varga Á. – Lengyel, Csicsely, Gerda V., Hrncsjár (Fabulya), Koszna, Csábi, Gerda T., Szemenyei (Krámli), Zsiga N., Könyves. Edző: Zsiga Róbert. G.: Jónás a 85., ill. Hrncsjár a 10., 11-esből az 50., Csábi a 34., Fabulya a 84. percben. Kiállítva: Bereczki (rúgásért) a 40. percben. Jó: Tóth L., Jónás, Vígh, Kovács M., ill. az egész csapat.

Fábián Ottó: – A Csorvás elleni találkozók mind a két félévünk leggyengébb meccsére sikerült, ami most azért is fájó, mert több játékosunk is búcsúzott és sajnos az éremátadó ünnepséget nem úgy sikerült lezárnunk ahogy szerettük volna. Zsiga Róbert: – Fergeteges tavaszt produkált a csapat. Az i-re a pontot Füzesgyarmaton sikerült feltenni. Büszke vagyok mindenkire, aki a tavaszi szezonban hozzátett a csorvási labdarúgáshoz! F. O.

Lőkösháza KSK–Újkígyós FC 2–2 (1–0)

Lőkösháza, 40 néző. V.: Pusztai. Lőkösháza: Számel – Pusztai, Lőrinc, Bartyik, Horváth N., Csillag, Lakatos E., Kolozsi, Czernó, Balázs M., Hrobár. Csere: Fodor, Gábor. Játékos-edző: Lakatos Erhard. Újkígyós: Ancsin – Csatlós, Zatykó, Sas, Csiernyik M., Danczik, Farkas F., Faragó, Werner, Oláh T., Burkus. Csere: Szabó M. Játékos-edző: Tóth Zoltán. G.: Lakatos E. a 2., Czernó a 73., ill. Hrobár (öngól) a 84., Csiernyik M. a 87. percben. Jó: Számel, Czernó, Hrobár, Balázs, ill. Ancsin, Sas, Burkus.

Lakatos Erhard: – Az első félidő jó játéka után a másodikban nagyon elfáradtunk. Tóth Pál technikai vezető: – Köszönet azoknak a játékosoknak, akik eljöttek Lőkösházára! Varga István

Gádorosi LSE–Kevermes SE 3–1 (3–1)

Gádoros, 55 néző. V.: Nagy G. Gádoros: Liziczai – Szokolai, Papp M., Mucsi (Molnár B.), Kuli (Molnár G.), Tóbiás, Kovács T., Neszi, Máriás, Szijjártó G. (Szijjártó D.), Fejes. Edző: Bodzás Ádám. Kevermes: Horváth S. – Orosz, Plástyik, Barna, Rung, Szabó T., Pain (Farkas B.), Mag Z., Lakatos S., Kukla D., Puporka. Edző: Botás Attila. G.: Neszi a 22., Tóbiás a 29., Máriás a 36., ill. Puporka a 37. percben. Gádorosi jók: az egész csapat.

Bodzás Ádám: – Egy félidőnyi játék elegendő volt a győzelemhez. Pisont András

Kaszaper FC–Körösladány MSK II. 3–2 (2–2)

Kaszaper, 70 néző. V.: Fűri. Kaszaper: Mező – Fazekas, Simon (Buczku), Gyüre (Kőszegi), Kasza (Forgó), Dénes, Hatfaludy, Garamvölgyi, Toll, Bordás M. (Berényi), Pónya. Edző: Bordás Sándor. Körösladány: Farkas Zs. – Kajó, Kántor M., Szántó B., Pályi, Almási, Szabó L., Szentpéteri, Somogyi, Kozák (Agárdi R.), Szabó M. Edző: Keresztesi János. G.: Kasza a 18., a 22., a 68., ill. Szabó L. a 19., a 42. percben. Kaszaperi jók: Mező (a mezőny legjobbja), az egész csapat,

Bordás Sándor: – Gratulálok a csapatomnak az idei első győzelméhez! Kasza Márióból szuper Márió lett.

Mesterlövészek

45 gólos: Kukla D. (Kevermes).

40 gólos: Barthalos (Elek).

27 gólos: Gyevi-Nagy (Csorvás).

23 gólos: Puporka R. (Elek).

22 gólos: Puporka E. (Kevermes).

18 gólos: Reszelő J. (Békés).

17 gólos: Szivák (Köröstarcsa).

15 gólos: Hajdú (Köröstarcsa).

13 gólos: Hrabovszki (Battonya), Bereczki (Füzesgyarmat II.).

12 gólos: Burkus, Csiernyik M. (Újkígyós).

11 gólos: Gyebnár (Köröstarcsa).

9 gólos: Kardos I. (Békés), Jónás (Kaszaper), Kántor M. (Körösladány II.).

8 gólos: Tóbiás (Gádoros), Bákai B. (Kondoros), Benedek, Laukó, Balázs (Békés), Pecznyik (Kaszaper), Kovács Z. (Battonya).

7 gólos: Mucsi, Papp M. (Gádoros), Paluska (Kondoros), Vad (Füzesgyarmat II.), Csiernyik A. (Újkígyós).

6 gólos: Reszelő D. (Békés), Lakatos (Lőkösháza), Szabó L. (Körösladány II.), Dunai (Medgyesbodzás, Lőkösháza), Kiss Z. (Battonya), Fodor (Kaszaper), Gazsó, Sas (Újkígyós).

5 gólos: Grósz (Kétegyháza), Hatfaludy (Kaszaper), Szigeti (Kondoros), D. Nagy (Békés), Oszlács (Elek), Borbély (Füzesgyarmat II.), Molnár R. (Battonya), Neszi, Kuli (Gádoros), Lengyel, Gerda V., Hrncsjár (Csorvás), Szabó M., Papp Zs., Almási M. (Körösladány II.), Puskás, Keresztesi J. (Köröstarcsa).

4 gólos: Bessenyei, Czernó (Lőkösháza), Lengyel (Kétegyháza), Danczik, Werner (Újkígyós), Fejes (Gádoros), Vámos A. (Füzesgyarmat II.), Csikós, Reszelő M. (Békés), Liszkai L., Podina (Battonya), Lipcsei, Szántó B. (Körösladány II.), ifj. Bauer, Pain (Kevermes).

3 gólos: Rostás, Sipos (Elek), Kovács T., Máriás (Gádoros), Dénes, Simon, Pónya, Kasza (Kaszaper), Durkó M., Nagy D., Fettik (Kétegyháza), Szabó T. (Kevermes), Zsiga N., Csicsely, Csábi (Csorvás), Balogh Á., Nyeste V., Varga L. (Köröstarcsa), Lipták, Káló, Varga K. (Battonya), Keresztesi K., Boros (Körösladány II.), Török A., Farkas F. (Újkígyós), Minya, Székely (Békés), Kiss B., Szilágyi Sz., Márkus, Kovács M., Tóth B. (Füzesgyarmat II.), Molnár T., Pusztai, Bákai A. (Kondoros).

2 gólos: Faragó (Újkígyós), Vasadi, Lakatos, Rung (Kevermes), Agárdi (Körösladány II.), Varga G. (Csorvás), Reszelő T., Római (Békés), Liszkai P. (Battonya), Nyeste, Vincze D. (Köröstarcsa), Komáromi, Tóth L., Tokai, Már, Oltean (Füzesgyarmat II.), Kukla S., Farkas F., Kajári (Kétegyháza), Ivacska, Ancsin, Szebegyinszki B. (Kondoros), Polyák, Pásztor (Gádoros), Melis (Kaszaper), Jepure, Dani, Gyulai, Dehelán (Elek).

1 gólos: Hrobár, Takács, Kolozsi, Balázs M., Jegyinák, Lőrinc (Lőkösháza), Balla, Ivanov, Nagy Gy. (Battonya), Jámborcsik, Kun Szabó (Gádoros), Darócz, Papp Á., Simon, Bácsi (Kétegyháza), Fazekas, Csenki, Nagy T. (Kaszaper), Csicsely, Lakatos S., Kukla L. (Kevermes), Hajzer (Köröstarcsa), Molnár Sz., Novák, Raducu, Nagy Zs., Hegedűs, Kovács A., Jónás (Füzesgyarmat II.), Római J., Mohácsi, Kis J., Antal (Békés), Nagy Á., Nagy L., Zemencsik, Kasznár, Simonka, Nagy L. (Elek), Schneider, Hanyecz, Korbely, Menárik, Laurinyecz, Varga E. (Kondoros), Szabó M. (Újkígyós), Szatmári B., Ruszin, Varga A., Koszna, Fabulya (Csorvás), Talpalló, Tóth J., Kovács G., Milek, Kántor L. (Körösladány II.).

A megyei II/B o. bajnokság végeredménye

1. Békési FC 21 3 1 84—21 66

2. Eleki USE 21 2 3 83—40 65

3. F.-gyarmat II. 15 2 8 69–44 47

4. Köröstarcsa 12 4 9 63—42 40

5. Csorvási SK 12 3 10 57—47 39

6. Kevermes SE 12 1 12 91–74 37

7. Újkígyós FC 11 2 12 61—50 35

8. Körösladány II. 10 4 11 54—55 34

9. Kondoros 10 4 12 42—52 34

10. Gádoros SE 10 2 13 46—67 32

11. Battonya 10 3 13 57—62 33

12. Kaszaper FC 6 5 14 43—79 23

13. Kétegyháza 4 3 19 29—82 15

14. Lőkösháza 3 2 20 25—89 11