Erősemberek találkoztak: hétvégén Gádoros adott otthont a HSMA Herbull kamionhúzó-liga második fordulójának. A Békés megyei településen tavaly a sorozat nyitó versenyét tartották meg, idén pedig a második kört rendezte meg a Simondán Vilmos vezette helyi szervező csapat a HSMA-val, a Magyar Erősember Szövetséggel karöltve. Ezúttal is négy kategóriában, három férfiben és egy nőiben indultak el a versenyzők, a viadalra összesen huszonhat nevezés érkezett.

A hölgyeknél abszolút versenyt hirdettek meg, tehát nem osztották szét a mezőnyt súlycsoport alapján, míg a férfiaknál könnyű súlyban, masters (35 év feletti korosztály) és open kategóriában mérethették meg magukat az indulók. Az open kategóriába súlytól és életkortól függetlenül bárki nevezhetett. A tizenegy résztvevőt felvonultató open osztályban a csárdaszállási Kónya Gergő nyert, a második helyezett a gyulai Lindeisz Gábor, a harmadik pedig Várnai Richárd lett. Mastersben Szaszkó Roland győzött Bartalos Tamás és Palágyi Dávid előtt. Könnyű súlyban Kovács Tamás diadalmaskodott, megelőzve a gádorosi Szabó Dávidot, illetve Palágyi Dávidot. A hölgyek versenyében (az úgynevezett Girlpower kategória) Vitvindics Bianka érte el a legjobb eredményt, a második helyen Balogh Nikolett zárt, míg harmadikként Kovácsné Juhos Lilla végzett.

Simondán Vilmos (aki gádorosi színekben szintén elindult és végül kilencedik lett) az eseménnyel kapcsolatban elmondta, a tavalyi több száz fős nézősereghez képest most valamivel kevesebb érdeklődő tekintette meg a helyszínen a versenyt, amely kiváló és családias hangulatban tel. A szervezők a szurkolók mellett a támogatóknak és a fizikai segítőknek is hálásak és mindenképpen az a tervük, hogy jövőre is megrendezzék a jó hangulatú viadalt.