A kényszer is azt diktálta, hogy a szezonkezdet előtt nagy változtatásokat eszközöljenek a játékosállományban, talán még a korábbinál is fiatalabb keret állt össze. Előzetesen mennyire tűnt nehéz feladatnak a bennmaradás elérése?

– Két rutinos játékosunk, Krisztics Daniel és Csorba Szabolcs mellett csupa fiatal alkotta a keretünket, átlagéletkorunk alig érte el a húsz évet. Játékosaink többsége a felnőttbajnokságban még kevés rutinnal rendelkezett, ennek ellenére az edzői stáb bizakodó volt a szezon előtt is. Bíztunk abban, hogy fiataljaink élni akarnak a kapott lehetőséggel, élvezni fogják a játékot, a bizalmat, amit ebben a csapatban megkaphatnak. Két rutinos játékosunk pedig régóta békési színekben játszik, róluk tudtuk, hogy mindent megtesznek a sikeres szereplésért. Persze ott volt a kérdőjel mindenkiben, hogy elbírják- e a terhet, megbirkóznak- e a feladattal játékosaink. Úgy határoztuk meg a célunkat, hogy erős középcsapatot építsünk, és kerüljük el az alapszakasz végén a kieső helyeket jelentő alsóházat.

Az együttes szépen összeállt, mindenkinek megtalálták a helyét a csapatban, hozta az eredményeket, Krisztics Daniel pedig a pályán igazi vezérként vezette a gárdát.

– A felkészülési mérkőzéseinken sorra jöttek a győzelmek, viszont a bajnoki rajt rosszul sikerült. Három vereséggel nyitottunk, ráadásul olyan mérkőzéseken, amelyeknél győzelemmel kalkuláltunk. Gyorsan rendet kellett tennünk a fejekben, ami sikerült is, fokozatosan javult a csapat teljesítménye, s valóban kezdett karakteres játékot játszani a Békés. A hangsúlyt a védekezésre helyeztük, s a hazai pályánkat akartuk megerősíteni, amiben fontos szerepet kaptak szurkolóink, akik szerintem a Zöld csoport legjobb közönségévé értek. A támadójátékunk meghatározója Krisztics Daniel volt, aki az alapszakasz legeredményesebb játékosa lett. Nagy alázattal játszott idén, a pontszerzés mellett a védekező munkába is sok energiát vitt. Igazi mentora volt fiataljainknak, akik felnéztek rá, elfogadták vezérnek.

Milyen nehézségekkel kellett megküzdeni az edzőknek? Másképp kellett kezelni az ilyen szinten talán rutintalannak számító játékosokat?

– A pandémia számunkra is okozott nehézséget, voltak kisebb sérülések is a szezon során, ami a szűkebb létszámunk miatt az edzésmunkában és a mérkőzéseken gondot okozott. Szerencsére a súlyos sérülések elkerültek bennünket, de a fiatalok rutintalansága jellemző volt a felnőttmezőnyben. Sok beszélgetés, hibáink folyamatos elemzése, javítása, a pozitívumok megerősítése nagyon fontos volt a jó szerepléshez. A játékosaink a várakozásunk­nak megfelelően éhesek voltak a játékra, a sikerre, így nagyon jó volt a közös munka.

Megmarad-e a gerinc a következő szezonra is, vagy jöhet ismét a csapatépítés?

– Folynak a tárgyalások a játékosokkal lehetőleg a közös folytatásról. Legnagyobb erősítésünk az lenne, ha minél több játékost Békésen tudnánk tartani az idei keretből. Ezen dolgozik a klubvezetés, de előfordulhatnak változások a keretünkben. Az elmúlt két év a csapatépítésről szólt, nagy volt a mozgás, sok érkező, sok távozó volt. A célunkat mindkét szezonban elértük, bejutottunk a rájátszásba, a kiesés veszélye nem fenyegette a csapatot, így akkor sem esünk kétségbe, ha ismét új csapatot kell építenünk.

Átalakulnak az erőviszonyok

Balog Vilmos végleges keretről még nem tudott nyilatkozni, ha ez kialakul, akkor fogalmazzák meg a célkitűzéseket.

– Az biztos, hogy három élcsapat, a Cegléd, az Újpest és a DEAC U23 a következő szezonban az NB I. B Piros csoportjában folytatja a szereplést, így az erőviszonyok jelentősen átalakulnak – jegyezte meg a szakember. – Jó lenne, ha ebben a helyzetben előrébb tudnánk lépni. A felkészülést augusztus elején kezdjük­.