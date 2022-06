– Ilyen évet képzelt el a tavaly augusztusi munkakezdéskor?

– Nem könnyű kérdés, már ha a döntőt nézem, mert volt lehetőségünk a bajnoki aranyérem megszerzésére. Van némi csalódottság mindenkiben, de ha azt vizsgáljuk, hogy mennyit fejlődött a csapat, és azt, hogy ki és mennyit tudott hozzátenni, akkor a hullámzó teljesítmények ellenére sem lehetek elégedetlen. Persze elégedett sem, ha az jut eszembe, hogy nem jutottunk be a Magyar Kupa döntőjébe. A sérülések és betegségek szerencsére nem nehezítették a munkánkat, és a szűkebb kerettel jól sáfárkodtunk. Jó, hogy az Extraliga így fejlődik. A Vasas Óbuda jó érzékkel igazolta le télen az amerikai Taylor Bannistert, aki húzóember volt. Át is alakultak az erőviszonyok, amelyhez alkalmazkodni kellett. Motivált vagyok, a következő lépést az jelentheti, hogy a kupában is bejussunk a döntőbe, és újra visszaszerezzük az első ­helyet, amit az elvégzett munka fényében meg is érdemelnénk.

– Azért ejtsünk még szót a bajnoki döntőről, amely hihetetlen izgalmakat hozott, kivéve az utolsó mérkőzést. A megnyert fővárosi csata után mit gondolt, nőttek a Csaba esélyei?

– Akkor nem az volt a feladat, hogy ezzel foglalkozzam. Sok mindent elégettünk a negyedik mérkőzésen, érzelmileg és fizikailag is. Már hamarabb is le lehetett volna zárni a döntőt, gondolok itt az itthoni harmadik mérkőzésre. Nüanszok, centiméterek döntenek el mérkőzéseket, érmeket, emberek sorsát. Az utolsó mérkőzésen minden energiát mozgósítottunk, de kevés volt az a két nap, ami a két mérkőzés között rendelkezésünkre állt. Persze a Vasas is így volt ezzel, ráadásul utazniuk is kellett, de ők is beleadtak mindent. Az már nem a mi döntőnk volt.

Így már aligha láthatjuk együtt a békéscsabai csapatot

– Egyetért abban, hogy ebben a bajnokságban még a tavalyinál is jobb, erősebb csapatok küzdöttek?

– Igen. A Balatonfüred nagyot lépett előre, s bár a szezon elején a Kaposvárt sokan lesajnálták, jelentős erőnek bizonyult, hiába nyertünk ellenük az elődöntőben kétszer három–nullára, egyik sem volt könnyű mérkőzés. Bár a Nyíregyháza nem képviselt olyan erőt, mint tavaly, így is komoly erőbedobásra késztette ellenfeleit. A következő szezonban minimum öt csapat küzd a dobogóért.

– Hat játékos távozását már bejelentette a klubvezetés, ami azt jelenti, hogy ismét új csapatot kell építeni. Edzőként mennyire nehéz évről évre ennek a feladatnak nekilátni?

– Kevés külföldi játékosban van meg a szándék, hogy két-három évig is egy csapatban maradjon. A távozók közül többeket is szerettünk volna megtartani. A klubvezetéssel nagy az összhang, azon dolgozunk, hogy kialakítsuk a jövő évi keretet, ami szerintem jól fog sikerülni. Az biztos, hogy az orosz invázió ­által sújtott Ukrajnából elmenekült huszonhárom éves feladó, Viktoria Oliinykkal fogunk számolni. Több extraligás csapathoz hasonlóan mi is indítunk majd egy fiókcsapatot az NB I.-ben, ahol az élvonalban kevesebb játéklehetőséget kapó fiatalok juthatnak szerephez.