FC Tiszaújváros–Békéscsaba 1912 Előre II 6–0 (3–0)

NB III-as labdarúgó-mérkőzés. Tiszaújváros, 150 néző. V.: Práth D. Tiszaújváros: Herceg – Gelsi, Mahalek (Vasziljevics, 53., Horváth T., 69.), Tóth S. (Pap Zs., 69.), Bocsi (Lehóczki, 26.) – Nagy P., Vitelki B., Géringer, Lőrincz – Bartusz (Nagy D., 53.), Gottfried. Vezetőedző: Vitelki Zoltán. Békéscsaba II: Tóth A. – Szabó Zs., Sipaki (Bacsa, 67.), Czvalinga (Borbély, 82.), Kasik (Zahorán, 74.) – Styecz (Marik, 67.), Bónus, Farkas B., Varga T. – Mágocsi (Cservenák, 67), Oláh Á. Edző: Mészáros Márk.

A szöglet után már az elején vezetést szerzett a rutinos, összeszokott csapat benyomását keltő Tiszaújváros. A folytatásban is a hazai együttes dominálta a mérkőzést, főként a rögzített helyzetből elvégzett rúgásai állították megoldhatatlan feladat elé a csabai fiatalokat. A vendégek keveset birtokolták a labdát, ezáltal a kapuig sem igazán tudtak eljutni. Komoly változás a szünet után sem állt be, a hazai gárda újabb gólokkal biztosította be megérdemelt sikerét. A látogatók előtt csak az utolsó negyedórában nyílott több lehetőség a szépítésre, de valamennyi helyzetük kimaradt.

G.: Nagy P., a 6., az 52., Gelsi, a 18., Géringer, a 35., az 59., Pap Zs., a 73. percben. Jó: Nagy P., Géringer, Vitelki B., ill. senki.

Mészáros Márk: – A heti felkészülésünk minősége, illetve a keretünk szűkös létszáma borítékolta, hogy nehéz mérkőzésünk lesz. Ennek ellenére az akarati tényezők mellett nem tudok és nem is akarok elmenni. Lehet rosszul játszani egyénileg és csapatszinten, de ilyen lélektelenül és akarat gyengén nem. Nehéz bármilyen szakmai értékelést adni a mérkőzésről, az egyedüli pozitívum, hogy véget ért.