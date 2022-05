Az eseményen a magyar csapat tagjaként Mihály Réka, a Kopp Békéscsabai AC középtávfutója is részt vesz, akire 1500 és 800 méteren számítanak. Mihály már túl is van az első számán, kedden az 1500 méteres távon indult. Nagyszerűen versenyzett, és pontszerző helyen, a 6. helyen futott be a célba. Tóth Sándor versenyzője 800 méteren esélyesebb a jobb eredményre, az elődöntőt pénteken, a döntőt szombaton délután rendezik Brazíliában.

A Siketlimpián hazánkat 9 sportágban (asztalitenisz, atlétika, judo, kerékpár, lövészet, mountain bike, tájfutás, tenisz és úszás) 20 sportolónk képviseli.