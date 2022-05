Halmágyi Antal neve ismerősen csenghet a megyei sport ismerőinek, igaz ő eddig cselgáncsozóként jeleskedett. Eredetileg a 100 kg-osoknál szeretett volna indulni, de túllépte ezt a határt, így a 110-ben versenyzett és a masters I-ben 140 kg-ot teljesítve a negyedik helyen végzett.

– Van benne tartalék, nagyot alkothat majd a világversenyeken – vélekedett róla Dénes József, aki nem tudott jelen lenni Kiskunfélegyházán, ugyanakkor Magyar Pál a helyszínen kiválóan segítette. – Kurucz Lászlónak sajnos elvették a 97,5 kg-os eredményét, de már a 90 kg-os teljesítménye is elegendőnek bizonyult a győzelemhez. Indítottunk két fiatalt is, a felnőtt open 60 kg-ban induló Boda Zsanett és az ifjúságiak 110 kg-os súlycsoportjában versenybe szálló Szalai Kristóf is szépen debütált. Mindketten a harmadik helyen végeztek, Zsanett 47,5, Kristóf 115 kg-al. Zsilák Szilveszter nem indult Kiskunfélegyházán, de már korábban kvalifikálta magát az Európa-bajnokságra és a világbajnokságra is. Most már teljes erőnkkel az Eb-re készülünk, a profikat tömörítő AWPC-be benevezve.