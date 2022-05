Köröstarcsai KSK–Szolnoki KCSE 23–23 (10–13)

Kézilabda NB II-es mérkőzés. Férfi. Mezőberény, 50 néző. V.: Horváth Z., Simó. Köröstarcsa: Pankotai – Molnár K. 1, POLGÁR 7, Csige 2, Kecskés 2, LŐRINCZI 5, Kovács I. 2. Csere: DOMOKOS (kapus), Oláh 4 (1), Ásós, Lukács. Edző: Molnár Zoltán. A Szolnok legjobb góldobói: Csibrány 6 (1), Rékasi 5, Takács 5.

Kiállítások: 4 perc + Pankotai kizárva, ill. 2 perc. Hétméteresek: 3/1, ill. 5/3.

A szolnokiak igazolták előzetes jó hírüket, szervezett kézilabdával lepték meg a szokásostól visszafogottabb tarcsaiakat. Molnár Zoltán korai időkérése után 3–3-nál még egalizáltak a házigazdák, ám azt követően a szünetig állandósult a vendégek 2-3 gólos vezetése, ami a 24. percben egy alkalommal ötre is duzzadt (7–12). A védőmunka dominanciája jellemezte a csapatok második félidei játékát is. A vendégek igyekeztek „ráülni” az előnyükre, de Polgár Tibor átlövéseinek köszönhetően a 40. percre egyenlítettek a házigazdák. Jött is a szolnoki időkérés, de ekkor már a tarcsaiak voltak pontosabbak. Az 51. percben először szerezték meg a vezetést a mérkőzés során (20–19), az extrán teljesítő kapusuk kizárása viszont megzavarta őket, emiatt kiélezett hajrában nekik kellett izgulniuk a pontért. Tíz másodpercük volt az utolsó támadásra, hogy egyenlítsenek, de a rutinos Oláh Gábornak helyén volt a szíve és a keze, a döntetlennek pedig mindkét fél örülhetett.

Túrkevei VSE–Kondorosi KK 27–31 (10–15)

NB II-es férfi kézilabda-mérkőzés. Túrkeve, 32 néző. Vezette: Parádi, Ujhelyi.

Kondoros: SZTANCSIK – Istenes L. 6, RAFFAI 4, KOVÁCS A. 9, Bai 3, Kasnyik T. 1, Zahorecz 2. Csere: Szebegyinszki (kapus), AMBRUS 6, Istenes I., Kasnyik V. Edző: Kósa Balázs. A Túrkeve legjobb góldobói: Nagy I. 7 (1), Keresztes I. 4.

Kiállítások: 4, ill. 2 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 2/1.

A mérkőzés kezdetén a hazaiak nem találtak rést a kondorosi védőfalon, ha mégis, akkor Sztancsik állt a labda útjába. Az első túrkevei gól a 9. percben született, amikor a KKK már négynél járt. A tetszetős támadásokat bemutató látogatók a 20. percig folyamatosan tudták növelni előnyüket és egy kicsit meg is nyugodtak. A lassuló játék hibákat hozott magával, amit a hazaiak rendre kihasználtak, így csökkenteni tudták a különbséget. A második játékrész során a lassú vendégtámadásokkal szemben, gyors lerohanásait kamatoztatva tovább zárkózott a Túrkeve. A 45. percben már csak 19–20-as állást mutatott az eredményjelző. A Kondoros ekkor „elővette” rutinját, ennek segítségével a végén sikerült győzelemmel zárnia a mérkőzést.

Kunszentmártoni KSK–Újkígyós FISE 26–22 (11–16)

NB II-es férfi kézilabda-mérkőzés. Kunszentmárton, 40 néző. Vezette: Garai, Varasdi.

Újkígyós: KISS N. – Balázs Á. 3, Lipták G. 1, FEKETE L. 7, Fekete G. 3, MASA, Farkas B. 5. Csere: Németh (kapus), Murányi B. 2, Endrei 1, Hegedűs, Gál, Marossy. Edző: Szabó Zsolt. A Kunszentmárton legjobb góldobói: Arany 7, Gelley 5.

Kiállítások: 12, ill. 6 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 2/2.

A házigazdák Arany „mesterhármasával” kezdtek, ám azután a felébredő tartalékos kígyósiak gyorsan egalizáltak. A folytatásban hosszú időn keresztül egyik fél sem tudta leszakítani a másikat (19. p.: 9–8), ekkor azonban zsinórban öt gólt dobva fordítottak a vendégek. A hazaiak időkérése sem tudta kizökkenteni Fekete Lászlóékat, akik szünetig a legnagyobb különbségű vezetést építették ki. A második félidőre egy „harapósabb” szentmártoni együttes futott ki a pályára, amely különösen a védekezésben javult fel. A látogatók a 34. perctől több mint negyedórán keresztül képtelenek voltak a kapuba találni, ez alatt a 13–17-es vezetésükről 24–17-re módosult az eredmény! A végére összeállt a játékuk, de ez már csak a kozmetikázásra volt elegendő, ami nem csökkentette csalódottságukat, hiszen egy nyerhető meccs csúszott ki a kezükből.