Kettőből kettő. A Békéscsabán megrendezett U17-es leány bajnokság hatos döntőjének megnyerése után a Békéscsabai Röplabda SE Fehér csapata az U15-ös korosztályban is aranyérmet szerzett, szintén hazai pályán. A hazai női szakág legendás edzőjéről és szövetségi kapitányáról, dr. Kotsis Attiláné Kincsesy Gabrielláról (a jövő kedden 94. életévét betöltő szakember is a helyszínen követte a küzdelmeket) elnevezett viadal csoportkörében a Csányi Roland által irányított csabai együttes a Nyíregyházát 3:1-re, a Vasast 3:0-ra múlta felül, így az első helyen zárva egyenes ágon bejutott az elődöntőbe.

A négy között aztán ismét a szabolcsi garnitúrával néztek farkasszemet a hazaiak és győzedelmeskedtek roppant meggyőzően három szettben. A 400 néző előtt megrendezett aranycsatában következett a Vasas elleni újabb rangadó. A remek békéscsabai rajt és simán megnyert első játszma megadta az alaphangot, majd a második játékrészben mélyről álltak talpra a fővárosiak, a kiélezett hajrát azonban a BRSE bírta jobban, ezt követően a harmadik szett már hazai örömjátékot hozott. A BRSE fiataljai a teljes idényt veretlenül teljesítve értek fel a csúcsra. Érdekesség, hogy az U17-es ob-finálé után most is a Vasast múlta felül a BRSE az első helyért. A torna legértékesebb játékosának járó MVM-különdíjat a BRSE-ben szereplő Erdős Dalmát választották.

A serdülőknél és az országos gyermekbajnokságon elért aranyos csabai sormintát a hétvégi, a korábbi több mint négyszázszoros válogatott klasszis, Torma Ágnes nevét viselő U19-es, ifjúsági ob-döntőn lehet folytatni, amelynek szintén a BRSE akadémiája ad otthont.

Eredmények. Döntő. BRSE-Fehér–Vasas SC Piros 3:0 (14, 23, 11). A 3. helyért. UTE U15 A–Nyíregyházi Sportcentrum 3:2 (15, –23, 21, –15, 13). Az 5. helyért. MTK Budapest Kék–BVSC-Zugló 3:1 (23, 18, –15, 19). A békéscsabai csapat névsora: Bánfi Panna, Csatári Zsanna, Erdős Dalma, Fekete Boglárka, Fekete Ramóna, Fürj Nóra, Gajdács Lina, Hermeczi Bernadett, Kuba Boglárka, Liker Boglárka, Lovas Noémi, Matuska Orsolya, Mészáros Petra, Nagy Emese, Stir Berta. Papp Bálint

Már a budapesti helyszínen készülnek

Megkezdte a közvetlen felkészülést a magyar női röplabda-válogatott az Arany Európa-liga csoportkörének rajtjára. A március végén kinevezett német Andreas Vollmer (akinek munkáját a korábbi válogatott ütőklasszis, Sándor Renáta is segíti) által irányított együttes már a szombat esti, Románia elleni első mérkőzés helyszínén, a budapesti Tüskecsarnokban tréningezik. A C-csoportban még Ukrajna szerepel, a hivatalos program szerint észak-keleti szomszédunkkal jövő héten kétszer is találkoznak a mieink a fővárosban. A hármasból a csoportgyőztes jut be a június 18–19-én, később kijelölendő helyszínen sorra kerülő négyes döntőbe.

A magyar keret tagja a bajnoki ezüstérmes BRSE centere, Zólyomi Rebeka és liberója, Kertész Petra, illetve a korábban a csabai klubban megforduló Pekárik Eszter, Bodovics Hanna, Petőváry Panni, Szedmák Réka és Petrenkó Brigitta is. A nemzeti csapat az El-szereplés után augusztus végétől, szeptember közepéig Európa-bajnoki selejtezőket vív.