A közel hatszáz versenyző népesítette be a városi sportcsarnokot és a vívócsarnokban felszerelt pástokat. A pénteki versenynapon a gyermek korosztály kezdte a hosszú hétvégét. A fiúk (70 vívó) mezőnyében ott volt a békéscsabai Alföld Vívó Egyesület ifjú tehetsége, Petrovszki Áron is. S ha már ott volt, nem is hibázott. A veretlen csoportkör után izgalommentes csörtékkel haladt előre, a legszorosabb eredménye egy 10:4-es győzelem volt. Újra bebizonyította, hogy ő a korosztály legjobbja. Csarnai Roland 20., Suhajda Péter 23., Köles Keve 29., Szelezsán Martin 32. lett.

A lányok (58 vívó) versenyén Pataki Anna szerepelt legjobban a házigazda klub üdvöskéi közül. Küzdelmes asszókat vívott, kétszer is egyetlen találat döntött a javára. A nyolcas döntőben aztán az ukrán Spyridynova jobbnak bizonyult nála. Nyolcadik helyére igazán büszke lehet. Az AVA másik két tehetsége, Juhász Hanna és Somogyi Alíz egymással találta szembe magát, ezúttal utóbbi győzött. Somogyi a nyolcas döntőhöz is közel állt, egyetlen találattal kapott ki pécsi ellenfelétől, így a 13. helyen zárta a versenyt. Juhász 19. lett.

Pataki Anna /Fotó: BMH/

Az újonc fiúk (94 vívó) között is szerencsét próbált Petrovszki Áron. Itt is remekül helytállt, egészen a döntőig menetelt, ahol szoros asszóban kapott ki, így végül a nyolcadik helyet szerezte meg. A lányoknál (84 vívó) a remek formába lendült Pataki Anna szerepelt a legjobban. A tizenhatos táblán újra előző napi legyőzőjével találkozott, s az ukrán Spyridynova most is legyőzte őt. Anna 12., Juhász Hanna 22. lett.

A törpici fiúk versenyében (47 vívó) Balázs Dávid szerepelt a legjobban, 28. lett.

A vasárnap a serdülők népesítették be a pástokat. Ebben a korosztályban Juhász Hanna vívott a legügyesebben. Magabiztos győzelmekkel jutott be a legjobb 16 közé, ami, a két évvel idősebbek között remek eredmény. A nyolc közé jutás is közel volt, de három találattal a Vasas versenyzője, Rónaszéki győzött. Hanna a 11. helyen végzett.

A törpici lányok (40 vívó) között is született szép eredmény, Új-Mag Emma, élete első versenyén a 17. helyet szerezte meg.