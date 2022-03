Fekécs Szilárd válogatotthoz méltóan kimagaslott a junior mezőnyből, ahol három új országos csúcsot teljesítve hatalmas fölénnyel nyert, de még az abszolút elsőséget is bezsebelte nem csak a juniorok, de az összes férfi induló között, eredménye szakítás 136 kg, lökés 164 kg, összetett 300 kg, ezzel Balog János edző tanítványa elnyerte a Tóth Géza emlékversenyen a legjobb férfi versenyzőnek járó serlegét is.



A felnőtt nők versenyében a csabaiak válogatottja Mitykó Veronika a 76 kg-os súlycsoportban szerepelt, és számára a verseny tétje a felnőtt Eb-csapatba jutás volt. Veronika terveiben szerepelt egyéni csúcs és a mezőny legjobbjának járó Tóth Géza kupa elnyerése is! Négy jó gyakorlatával ez sikerült is szakításban beállította előző évi rekordját 96 kg, de nagyon kicsi hiányzott a 98 kg-os új egyéni rekordhoz, lökésben már tudott javítani, és 108 kg-mal új egyéni csúcsot állított fel, így összetettben 204 kg-ra javította a korábbi 202 kg-os régi egyéni csúcsát. Lökésben megpróbálta még a 110 kg-t is, de ez most még kifogott rajta. Bökfi János tanítványa bebiztosította a május végi tiranai Eb-keret tagságát, nagyon motivált komoly célokat tűzött maga elé.



Összességében megállapítható, a Békés megyei fiatalok nagyon jól szerepeltek Szombathelyen, hiszen a verseny legfontosabb két kupája női és férfi abszolút győztesnek is ide került!